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« Une décision diplomatique » : la presse brésilienne mitigée sur le retour de Neymar
Le retour de l’enfant prodige ne fait pas que des heureux au Brésil. Alors que Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, la presse brésilienne a des avis qui divergent. Mauro Betin dans le journal Estadão pense qu’il « ne méritait pas d’être sélectionné pour la Coupe du monde, mais l’équipe nationale a besoin de lui ».
Il s’avance même sur le rôle que le joueur de Santos pourrait avoir lors de la compétition : « Être titulaire ? Non. Entrer en jeu dans les dernières minutes, trouver des solutions et des coéquipiers, oui. » Après, est-ce que Neymar peut accepter le second rôle du film le plus cher de sa carrière ? Pas sûr.
« Choix de confort »
Bien que le peuple soit en ébullition, d’autres journaux comme O Globo tentent d’expliquer cette décision de façon plus pessimiste : « La notoriété de son nom a primé sur la réalité du terrain. » Carlo Ancelotti aurait réalisé « un choix de confort » en prenant « une décision diplomatique, compte tenu des liens qu’entretiennent plusieurs joueurs de l’effectif avec Neymar et de l’attachement émotionnel que le joueur suscite chez une grande partie des supporters. »
De son côté, le journal Folha de São Paulo voit le Brésil « plus rapide, plus intense physiquement, plus solide défensivement et plus collective » sans l’ancien joueur du PSG.
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EM