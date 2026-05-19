Le retour de l’enfant prodige ne fait pas que des heureux au Brésil. Alors que Neymar a été sélectionné par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde, la presse brésilienne a des avis qui divergent. Mauro Betin dans le journal Estadão pense qu’il « ne méritait pas d’être sélectionné pour la Coupe du monde, mais l’équipe nationale a besoin de lui ».

Il s’avance même sur le rôle que le joueur de Santos pourrait avoir lors de la compétition : « Être titulaire ? Non. Entrer en jeu dans les dernières minutes, trouver des solutions et des coéquipiers, oui. » Après, est-ce que Neymar peut accepter le second rôle du film le plus cher de sa carrière ? Pas sûr.

« Choix de confort »

Bien que le peuple soit en ébullition, d’autres journaux comme O Globo tentent d’expliquer cette décision de façon plus pessimiste : « La notoriété de son nom a primé sur la réalité du terrain. » Carlo Ancelotti aurait réalisé « un choix de confort » en prenant « une décision diplomatique, compte tenu des liens qu’entretiennent plusieurs joueurs de l’effectif avec Neymar et de l’attachement émotionnel que le joueur suscite chez une grande partie des supporters. »

De son côté, le journal Folha de São Paulo voit le Brésil « plus rapide, plus intense physiquement, plus solide défensivement et plus collective » sans l’ancien joueur du PSG.

Que titrera la presse brésilienne après son doublé face au Maroc le 14 juin prochain ?

La tristesse de João Pedro et de sa famille après son absence de la liste