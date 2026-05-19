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Et maintenant, Thibaut Courtois met des billes dans un club de D2 espagnole

TC
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Et maintenant, Thibaut Courtois met des billes dans un club de D2 espagnole
La multipropriété selon Courtois. Le CD Estrémadura, club évoluant en deuxième division espagnole, accueille un nouveau propriétaire en la personne de Thibaut Courtois. Le gardien belge, qui disputera le Mondial avec la Belgique, s’associe à la plateforme d’investissement sportif NXTPLAY pour entrer dans l’actionnariat du club.

Un projet ambitieux

Coup de bol : c’est lui-même qui a cofondé cette société. NXTPLAY devient donc copropriétaire du club aux côtés de l’actuel président Daniel Tafur, qui « continuera à diriger le projet sportif et institutionnel », comme le confirme le communiqué.

La question est désormais de savoir quelle direction prendra le club qui évoluera en deuxième division la saison prochaine. Estrémadure vient de signer une impressionnante quatrième promotion consécutive, un record en Espagne. Le portier belge pourra toujours prendre quelques conseils auprès de son autre club, Le Mans, pour connaître la recette pour monter dans l’élite.

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TC

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