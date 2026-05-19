Et maintenant, Thibaut Courtois met des billes dans un club de D2 espagnole

✍️ 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝘁 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗼𝗶𝘀 y 𝗡𝗫𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 se convierten en copropietarios del CD Extremadura. La plataforma de inversión deportiva cofundada por el guardameta belga entra en el accionariado del club, que firma una temporada histórica con su cuarto ascenso consecutivo… pic.twitter.com/iPCDMxeqT8

Coup de bol : c’est lui-même qui a cofondé cette société. NXTPLAY devient donc copropriétaire du club aux côtés de l’actuel président Daniel Tafur, qui « continuera à diriger le projet sportif et institutionnel », comme le confirme le communiqué .

La question est désormais de savoir quelle direction prendra le club qui évoluera en deuxième division la saison prochaine. Estrémadure vient de signer une impressionnante quatrième promotion consécutive, un record en Espagne. Le portier belge pourra toujours prendre quelques conseils auprès de son autre club, Le Mans, pour connaître la recette pour monter dans l’élite.

Veni, vidi, vici ?