Hincapié perd son slip en plein match

On a vu la lune à l’Emirates. Pendant qu’Arsenal s’imposait sur la plus petite des marges, pour la 11e fois de la saison toutes compétitions confondues, face à Burnley ce lundi soir, Piero Hincapié a vécu une drôle de soirée. Si les Gunners ont gagné un match importantissime dans la course au titre en Premier League, le défenseur équatorien a lui perdu gros : sa dignité et son froc.

Les fesses à l’air

On vient tout juste de rentrer dans le dernier quart d’heure de jeu. Arsenal mène 1-0 face à Burnley. À peine entré en jeu dans le couloir gauche à la place de Riccardo Calafiori, Hincapié est au coude-à-coude avec Axel Tuanzebe dans la surface des Clarets. Le duel est âpre et disputé, l’ancien du Bayer Leverkusen s’effondre au sol.

En cherchant à l’éviter pour ne pas lui marcher dessus, son adversaire accroche le short de Hincapié avec ses crampons et lui tire vers le bas… Le slip est pris aussi dans le short, et les fesses du numéro 5 d’Arsenal se retrouvent exposées aux yeux du monde.

O jogo ainda não acabou, mas o Tuanzebe quis ajudar o Hincapié a preparar-se para o banho 🩳#DAZNPremier pic.twitter.com/XZegkK5L1C — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 18, 2026

C’est bien la preuve qu’Arsenal a du cul cette saison.

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