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Nicolas de Tavernost pourrait débarquer au Stade rennais

CG
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Nicolas de Tavernost pourrait débarquer au Stade rennais

Le mercato des bureaux. Le Stade rennais devrait connaître du changement cet été au sein de son effectif, mais la première évolution de l’intersaison devrait concerner les coulisses. Depuis fin mars, le club breton sait qu’il va devoir nommer un nouveau président de son conseil d’administration.

Arrivé à ce poste en octobre 2025, Guillaume Cerutti, qui s’était pris au jeu et qui était encore au Vélodrome ce dimanche pour la dernière de la saison contre l’OM, sait qu’il quittera ses fonctions depuis fin mars à la suite d’une réorganisation engagée par la famille Pinault. Comme annoncé par Ouest-France, il pourrait être remplacé par Nicolas de Tavernost, une piste très sérieuse que So Foot peut confirmer.

Il doit quitter LFP Média à la fin du mois

L’ancien patron des Girondins de Bordeaux (1999-2018) connaît le monde du ballon rond et les problèmes actuels du football français. À la tête de LFP Média depuis avril 2025, un poste qu’il doit quitter le 24 mai après avoir pris la décision de démissionner en février, De Tavernost avait participé au lancement de la plateforme Ligue 1+ l’été dernier. Celui qui a également dirigé M6 n’avait pas digéré de voir Bein Sports rafler les droits TV pour la Coupe du monde à venir, au nez et à la barbe de la chaîne de la Ligue.

Sa venue doit encore être confirmée, mais il est présenté depuis plusieurs comme jours le grand favori, alors que le nom d’un autre candidat potentiel n’a pas fuité. Il permettrait notamment au Stade rennais de poursuivre son implication au sein des instances et dans le projet de réforme espéré par plusieurs dirigeants. Par l’intermédiaire de Guillaume Cerutti, très actif dans ces dossiers, le SRFC avait signé les deux tribunes publiées cette saison pour alerter sur le besoin urgent d’une réforme de la gouvernance du foot hexagonal.

Chaque chose en son temps.

Beye : « La Ligue Europa, il faut la respecter »

CG

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