Battu à Chelsea, Tottenham jouera son maintien à la dernière journée

Chelsea 2-1 Tottenham

Buts : E. Fernández (19e) et A. Santos (67e) // Richarlison (74e)

La saison pourrie, jusqu’au bout. Pendant que son ennemi juré Arsenal fête actuellement son titre de champion d’Angleterre 22 ans après, Tottenham tremble de peur. Battus chez un autre voisin, Chelsea (2-1), les Spurs ont encore le spectre d’une descente en Championship au-dessus de leur tête. Surclassé par des Blues plus inspirés, à l’image d’une frappe lointaine d’Enzo Fernández en première période, Tottenham a tenté de réagir par Richarlison, sans parvenir à revenir à hauteur.

Tout se jouera à la dernière journée pour Tottenham

À l’arrivée, Tottenham n’est pas arrivé à distancer West Ham, 18e, relégable et à seulement deux points des Spurs. Tout se jouera donc à l’ultime journée : Tottenham devra faire un résultat à domicile contre Everton, quand West Ham devra absolument gagner chez lui contre Leeds pour espérer se sauver, dans ce qui est déjà deux matchs de la peur. De son côté, Chelsea revient grâce à son succès du soir dans la course à l’Europe, et se place huitième, à une place qualificative pour la C4.

Arsenal champion, Chelsea même pas Big-5, Tottenham peut-être en Championship… saison improbable pour les clubs londoniens.

Comment expliquer la chute des gros d’Angleterre ?