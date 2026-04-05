Paul Pogba dans le groupe de Monaco contre l’OM

Le véritable Pogback. Sur une série de six victoires de suite en Ligue 1, l’AS Monaco accueillera l’Olympique de Marseille ce dimanche à 20h45 avec… Paul Pogba. Surprise surprise, le champion du monde 2018 est bel et bien dans le groupe composé par Sébastien Pocognoli.

Le groupe 𝐦𝐨𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 pour affronter 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ce soir 👊 ‣ #ASMOM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 5, 2026

Absent depuis décembre

Après avoir disputé 21 minutes contre Brest en décembre, le dabber s’était blessé au mollet et n’était plus entré dans le groupe de l’ASM en Ligue 1. Pendant la dernière trêve internationale, Paul Pogba avait rejoué et même marqué sous les couleurs monégasques lors d’un match amical contre les U23 de Brentford. Ce dimanche contre Marseille, la Pioche disputera peut-être son quatrième match officiel avec l’AS Monaco et son deuxième à domicile, plus de quatre mois après une victoire face au PSG fin novembre.

Louis-II va enfin se réjouir (faux).

Pour Medina, « les supporters ne méritent pas ça »