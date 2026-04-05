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Pour Facundo Medina, « les supporters ne méritent pas ça »

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Pour Medina, « les supporters ne méritent pas ça »

La pression monte. Déjà battu par Lille avant la trêve internationale, l’OM a encore mordu la poussière face à son voisin monégasque ce dimanche (2-1). Ce qui soulève des questions sur les ambitions phocéennes pour la fin de saison puisque le club olympien, actuel quatrième, n’a plus que deux points d’avance sur le septième, Rennes…

Facundo Medina était très atteint, à chaud, au micro de Ligue 1+. « Franchement, c’est dur de parler là maintenant… Le club, les supporters ne méritent pas ça, lâche le défenseur argentin. Vraiment, on fait des efforts, je ne comprends pas… Mais ce n’est pas fini, on va continuer, on ne va pas lâcher. Je sais qu’il y a des choses à améliorer, surtout chez moi. »

Il n’y aura pas le droit à l’erreur vendredi contre la lanterne rouge, Metz.

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