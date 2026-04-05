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Revivez Monaco - Marseille (2-1)
Sur ce, je vous laisse. Restez connectés, et prenez bien soin de vous !
Pour Marseille, il faudra réagir dès vendredi contre Metz. Il y aura l'occasion de mettre la pression sur les rivaux.
Sept victoires de suite pour Monaco, et le calendrier laisse penser que ça peut encore continuer : l'ASM afrontera le PFC, Auxerre, Toulouse et Metz, que des équipes de la deuxième moitié du classement, lors des quatre prochaines journées.
La course aux billets pour la Ligue des champions se resserre :
3. Lille 50 pts
4. Marseille 49 pts
5. Monaco 49 pts
6. Lyon 48 pts
7. Rennes 47 pts
TURPIN SIFFLE LA FIN DU MATCH ! MONACO S'IMPOSE ET INFLIGE UNE DEUXIEME DEFAITE CONSECUTIVE AUX MARSEILLAIS !
Au pire, l'OM pourra toujours se consoler avec la victoire aux xG : 2,11 contre 1,17 pour l'ASM.
Fin de match très intense, franchement, les spectateurs neutres doivent se régaler.
ADINGRA RATE LA BALLE DE MATCH ! Le Monégasque élimine Rulli mais il s'excentre et frappe dans le petit filet !
Hradecky claque la reprise de l'épaule de Medina ! LA PRESSION MONTE !
SIX MINUTES DE TEMPS ADDITIONNEL ! L'OM peut y croire...
🔀 Himad Abdelli remplace Pierre-Emile Højbjerg, et Emerson remplace Weah. C'est maintenant ou jamais !
Le plan Paul Pogba prend du pomb dans l'aile.
⚽ C'EST PAS FINI ! GOUIRI REDUIT LE SCORE EN GLISSANT LE BALLON ENTRE LES JAMBES DE HRADECKY !
🔀 Ovation pour la sortie de Balogun, qui laisse sa place à Biereth. Akliouche sort à son tour, pour Adingra.
MONACO PAS LOIN DU 3-0 ! Zakaria frappe à l'entrée de la surface, le ballon passe juste au-dessus !
Au passage, ça fera aussi une septième victoire d'affilée pour l'ASM en Ligue 1. Chapeau à Lolo Pocognoli, qui était tout proche de la sortie il y a quelques mois.
Sauf fin de match de déglingo, on va donc se retrouver avec trois points d'écart entre le 3e (Lille) et le 7e (Rennes) à l'issue de cette journée... LA PRESSIOOOOOON !
Lens, Lille (deux fois), Lyon, Monaco... C'est encore une défaite qui se profile pour l'OM contre un concurrent direct.
Bon, avec deux buts d'avance, est-ce qu'on va avoir droit à quelques minutes de Paul Pogba ?
Même Usain Bolt est choqué.
Sublime ballon piqué, malgré une position excentrée. CJ Egan Riley l'a accompagné comme il pouvait, mais sans pouvoir intervenir.
⚽ MONACO MET L'OM KO !!!!!!! O MOSTROOOOO BALOGUN !!!!!
🔀 Habib Beye sort la carte Ethan Nwaneri, qui remplace Hamed Junior Traoré.
LUKAS "THE WALL" HRADECKY !!! ENORME PARADE SUR CETTE FRAPPE DE PAIXAO !!!
🟨 Nouveau carton jaune pour l'ASM, cette fois pour Thilo Kehrer. Le défenseur allemand était en retard et a attrapé la cheville de Paixao aux abords de la surface.
Deux corners à la suite pour l'OM, ça se rebelle !
🔀 Pocognoli dégaine en premier : Krépin Diatta remplace Christian Mawissa, et Bamba entre aussi, à la place de Coulibaly.
Beye va certainement devoir changer des choses : Nwaneri ? Bilal Nadir ?
Paixao se met en position de frappe sur son pied droit, mais c'est trop gentil. Pépère pour Hradecky.
Le but est bien validé ! Monaco est virtuellement 5e, avec le même nombre de points que l'OM !
L'oreillette de Clément Turpin chauffe...
Attendez, vérification en cours...
⚽ CALL HIM GOALOVIN !!!!! Le Russe libère Louis II et concrétise la belle reprise de l'ASM ! Numéro d'Akliouche pour garder le ballon, Teze centre et Golovin jaillit devant Rulli pour ouvrir le score !
GROS COUP DE CHAUD DANS LA SURFACE OLYMPIENNE ! Hojbjerg est heureusement sur la trajectoire de la remise de Kehrer !
Il y a contact entre CJ Egan Riley et Balogun, mais l'attaquant se laisse peut-être tomber un peu trop facilement...
L'action continue, sous les sifflets de Louis II. Hâte de voir le ralenti...
PENALTY POUR MONACO ? NON ! C'ETAIT TRES LIMITE !
Wout Faes dégage le ballon sous le nez de Hamed Junior Traoré. L'ASM lui doit une fière chandelle sur le coup.
C'est ce qu'on appelle un beau panier de crabes.
Le classement si le score en reste là :
3. Marseille 50 pts
4. Lille 50 pts
5. Lyon 48 pts
6. Monaco 47 pts
7. Rennes 47 pts
Allez, on y retourne !
Paul Pogba y va aussi de ses conseils auprès de Zakaria. Quelle aura ! Il le faut absolument à la Coupe du monde !
Les artistes font leur retour sur la pelouse. Pas pressés visiblement, ça papote entre Beye et Pavard.
PAUL POGBA S'ECHAUFFE SUR LA PELOUSE !!! C'EST DINGUE !!!
Un petit 100 mètres d'Usain Bolt sur la piste pendant la mi-temps pour divertir le public ? Non ? Même pas ?
L'analyse de Gouiri après ces 45 premières minutes : "C'est un match fermé. Au début on défendait beaucoup, après on a réussi à gagner du terrain. On peut faire mieux dans les 30 derniers mètres." Il n'a pas tort.
Même pas de temps additionnel, tout le monde rentre aux vestiaires ! Lukas Hradecky a réalisé deux arrêts importants face à Paixao. L'OM se montre un poil plus dangereux pour le moment.
Clément Turpin ne bronche pas, il n'y aura rien.
Balogun demande un penalty pour un accrochage de Medina !
Les Marseillais doivent s'y mettre à trois ou quatre pour stopper le bulldozer Balogun. L'union fait la force comme on dit.
58% de duels gagnés par les Marseillais jusqu'à présent. Ca reflète plutôt bien l'impression laissée par les différentes occasions qu'ils ont eues, là où Rulli n'a pas eu grand chose à faire.
Paixao VS Hradecky : acte II ! Et encore un arrêt pour le gardien de l'ASM, presque au même endroit que la première fois.
Frappe plus saignante de la part d'Aubameyang, mais ça file à côté.
Tous aux abris ! Timothy Weah envoie sa frappe dans le ciel, en espérant que les mouettes aient réussi à esquiver.
Le rythme est un peu retombé, ça bataille fort au milieu de terrain, mais les occasions nettes se font rares.
OH LE PETIT PONT DE GOUIRI DANS LA SURFACE ! Kehrer s'est fait avoir, mais heureusement il a eu du renfort.
Encore aurait-il fallu ne pas expédier le ballon directement en sortie de but...
Ce diable de Paixao obtient un coup franc près de la ligne de touche. L'occasion parfaite de faire monter les grands.
Alerte, Pogba a souri sur le banc de touche ! Il n'a jamais été aussi proche du terrain !
Miam miam, cette déviation d'Akliouche... Total régal.
Medina impeccable dans son duel avec Balogun. Comme quoi, pas besoin d'arracher la cheville à tous les coups !
On ne peut pas mettre des bâches ou quelque chose dans les tribunes vides derrière le but de Rulli ? C'est d'une tristesse...
Hradecky s'oppose à Traoré ! Belle parade alors que le Marseillais était dans un angle fermé.
Akliouche tente la reprise acrobatique ! Il y avait de l'idée, mais le ballon rebondit et passe au-dessus.
Paixao le frappe directement, c'est présomptueux... Beaucoup trop, le ballon finit sur la piste d'athlétisme.
Coup franc très intéressant, plein axe, à 27 mètres de la cage, à jouer pour l'OM.
🟨 Gouiri porte le ballon, Camara l'accroche et l'arbitre n'hésite pas : biscotte !
Hojbjerg marque son territoire avec un petit tampon sur Akliouche. "C'est pas un gamin qui va me la faire, oh !"
Aubameyang tente pour la première fois du soir, mais il est contré. Les Marseillais fonctionnent en contre et explosent très vite dans ces premières minutes.
Première accélération de Paixao sur son côté, mais Teze a du gaz !
C'EST PARTIIIIII !
Un peu de fumée, mais on n'est pas à Pierre Mauroy, donc on n'aura pas de problème comme hier soir.
Par contre, l'OM a gagné le match aller au Vél grâce à un but de Greenwood à la 82e minute.
Les deux derniers déplacements de l'OM à Louis II ont mal fini : 3-0 l'an passé et 3-2 en septembre 2023, à l'époque avec un doublé d'Akliouche.
Pogba ne joue pas, mais tous les gamins qui accompagnent les joueurs sont contents de le voir dans le couloir. C'est sympa.
Pour l'OM, autre équation : prendre au moins un point pour récupérer la troisième place, et si possible trois, pour se donner un peu de marge.
Rien ne résiste à Monaco en ce moment : six victoires consécutives en championnat. Une septième ce soir, et l'ASM serait cinquième, à égalité avec l'OM, et à un point du podium.
Et la grosse info, c'est que PAUL POGBA EST BIEN SUR LA FEUILLE DE MATCH ! Le champion du monde pourrait rejouer pour la première fois depuis le 5 décembre. Vous y avez pensé toute la journée, j'en suis sûr !
Popopopopopopopololo... C'est l'heure des compos !
Salut les cracks ! Petit derby méditerranéen ce soir. Monaco reçoit l'OM avec l'opportunité de revenir à égalité des Marseillais. Pour l'OM, battu par Lille avant la trêve, il faut se remettre la tête à l'endroit et récupérer la troisième place. Hypés ? On se retrouve vers 20h30 !
🔀 Himad Abdelli remplace Pierre-Emile Højbjerg, et Emerson remplace Weah. C'est maintenant ou jamais !
⚽ C'EST PAS FINI ! GOUIRI REDUIT LE SCORE EN GLISSANT LE BALLON ENTRE LES JAMBES DE HRADECKY !
🔀 Ovation pour la sortie de Balogun, qui laisse sa place à Biereth. Akliouche sort à son tour, pour Adingra.
⚽ MONACO MET L'OM KO !!!!!!! O MOSTROOOOO BALOGUN !!!!!
🔀 Habib Beye sort la carte Ethan Nwaneri, qui remplace Hamed Junior Traoré.
🟨 Nouveau carton jaune pour l'ASM, cette fois pour Thilo Kehrer. Le défenseur allemand était en retard et a attrapé la cheville de Paixao aux abords de la surface.
🔀 Pocognoli dégaine en premier : Krépin Diatta remplace Christian Mawissa, et Bamba entre aussi, à la place de Coulibaly.
⚽ CALL HIM GOALOVIN !!!!! Le Russe libère Louis II et concrétise la belle reprise de l'ASM ! Numéro d'Akliouche pour garder le ballon, Teze centre et Golovin jaillit devant Rulli pour ouvrir le score !
🟨 Gouiri porte le ballon, Camara l'accroche et l'arbitre n'hésite pas : biscotte !
AS Monaco
Olympique de Marseille
Par Quentin Ballue