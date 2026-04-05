Marseille se déplacera à Monaco avec un revenant

Est-ce qu’il sait tirer une panenka ? Ce dimanche soir en prime time comme disent les Ricains, l’Olympique de Marseille se déplace chez l’équipe en forme du moment, l’AS Monaco. Pour stopper les chevauchées de Folarin Balogun, de Maghnes Akliouche ou encore du blondinet Mika Biereth, les Phocéens compteront notamment sur le retour à la compétition de Leonardo Balerdi.

Marseille à Monaco sans Greenwood

Forfait pendant la trêve internationale avec sa sélection « par précaution » selon son entraîneur Habib Beye, l’Argentin n’avait pas eu la chance de jouer contre la Mauritanie de Jordan Lefort. Présent dans le groupe, Balerdi se déplacera bel et bien dans la principauté avec le reste de l’effectif marseillais dans lequel ne figure pas Mason Greenwood, blessé et suspendu.

🗒️ 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️#ASMOM Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour le déplacement à Monaco ! 💪 #ASMOM pic.twitter.com/XSyhO6xbHt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 5, 2026

Esteban Lepaul s’en frotte les mains.

En direct : Monaco - Marseille (0-0)