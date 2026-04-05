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  • Primera División Argentine
  • Independiente-Racing (1-0)

La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

MBC
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La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

Mickaël Landreau a donc un cousin argentin. Le Clásico d’Avellaneda entre l’Independiente et le Racing a réservé quelques surprises dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant que le lapin de Pâques s’exerçait une dernière nuit avant de livrer ses chocolats lundi, un Argentin de La Academia a montré qu’il avait aussi besoin de quelques heures d’entraînement pour réussir une… panenka. 

Pourtant, Adrian Martinez a le genre de blase pour maîtriser ce geste. Sauf que cette fois, le mur rouge des supporters de l’Independiente lui a occasionné des vertiges. Alors qu’il aurait pu ouvrir la marque à cinq minutes de la pause, le pauvre Argentin a envoyé le cuir au-dessus de la barre transversale.

Le calin de coquin

La suite de l’action est tout aussi humiliante : le gardien adverse Rodrigo Rey est allé enlacer Adrian Martinez, incrédule sur le coup, pour le remercier d’avoir été aussi nul. Finalement, l’Independiante s’est imposé 1-0 et le Racing Club n’a que ses yeux pour pleurer.

Adrian Martinez pourra toujours se consoler avec des chocolats lundi.

Une star argentine exprime son souhait de rentrer au pays

MBC

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