La preuve que les Argentins ne savent pas tirer de panenka

Mickaël Landreau a donc un cousin argentin. Le Clásico d’Avellaneda entre l’Independiente et le Racing a réservé quelques surprises dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant que le lapin de Pâques s’exerçait une dernière nuit avant de livrer ses chocolats lundi, un Argentin de La Academia a montré qu’il avait aussi besoin de quelques heures d’entraînement pour réussir une… panenka.

Pourtant, Adrian Martinez a le genre de blase pour maîtriser ce geste. Sauf que cette fois, le mur rouge des supporters de l’Independiente lui a occasionné des vertiges. Alors qu’il aurait pu ouvrir la marque à cinq minutes de la pause, le pauvre Argentin a envoyé le cuir au-dessus de la barre transversale.

Le calin de coquin

La suite de l’action est tout aussi humiliante : le gardien adverse Rodrigo Rey est allé enlacer Adrian Martinez, incrédule sur le coup, pour le remercier d’avoir été aussi nul. Finalement, l’Independiante s’est imposé 1-0 et le Racing Club n’a que ses yeux pour pleurer.

MARAVILLA MARTINEZ PICÓ EL PENAL EN EL CLASICO Y LO ERRÓ pic.twitter.com/d0nwIjav19 — Toto (@palertermo) April 4, 2026

Adrian Martinez pourra toujours se consoler avec des chocolats lundi.

Une star argentine exprime son souhait de rentrer au pays