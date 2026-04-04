Le Bayern, première équipe à atteindre la barre des 100 buts

The special one. Avec son succès 3 à 2 sur la pelouse de Fribourg, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga. En effet, le Rekordmeister est le premier club à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts au bout de 28 journées de championnat dans l’histoire du football allemand.

Le Bayern est le 1er club à atteindre la barre des 100 buts après ses 28 premiers matchs d'une saison en Bundesliga. Elle est la 1ère équipe à atteindre ce total dans les 5 grands championnats cette saison. #Bundesliga — Stats Foot (@Statsdufoot) April 4, 2026

Si le Bayern est la première équipe des cinq grands championnats à avoir atteint les 100 buts cette saison, ce n’est que la troisième fois de son histoire que la formation bavaroise y parvient après la saison 2019-2020 (100 buts) et 1971-1972 (101 buts). Le record de buts du club pourrait donc être battu dès le 11 avril prochain face à Sankt Pauli. Face à Fribourg, le Bayern a également remporté son sixième match en championnat cette saison après avoir été mené au score.

Tout ça sans Harry Kane.

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