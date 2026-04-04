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Le Bayern, première équipe à atteindre la barre des 100 buts

LB
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Le Bayern, première équipe à atteindre la barre des 100 buts

The special one. Avec son succès 3 à 2 sur la pelouse de Fribourg, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga. En effet, le Rekordmeister est le premier club à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts au bout de 28 journées de championnat dans l’histoire du football allemand.

Si le Bayern est la première équipe des cinq grands championnats à avoir atteint les 100 buts cette saison, ce n’est que la troisième fois de son histoire que la formation bavaroise y parvient après la saison 2019-2020 (100 buts) et 1971-1972 (101 buts). Le record de buts du club pourrait donc être battu dès le 11 avril prochain face à Sankt Pauli. Face à Fribourg, le Bayern a également remporté son sixième match en championnat cette saison après avoir été mené au score.

Tout ça sans Harry Kane.

Vincent Kompany espère le retour d’un de ses cadres avant le quart de finale de Ligue des champions

LB

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