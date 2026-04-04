Pourquoi la VAR a annulé le carton rouge de Gerard Martín

On n’y comprend plus rien. Alors que la faute de Gerard Martín et la couleur du carton qui lui a été attribué ne souffraient aucune contestation, tant le défenseur barcelonais a appuyé sur la cheville de Thiago Almada, au point de mettre en danger son intégrité physique, l’arbitre de la rencontre aidé de la VAR a finalement annulé le carton rouge.

Une décision injustifiée ?

La VAR était déjà intervenue en première période au moment où Mateo Busquets a dégainé un second carton jaune, synonyme d’expulsion, à l’encontre de Nico Gonzalez, pour durcir la sanction infligée à l’international argentin, qui a finalement reçu un carton rouge direct pour un tacle dangereux par-derrière. Reste que cette nouvelle intervention suscite l’incompréhension bien au-delà des rangs colchoneros. L’arbitre a finalement jugé que Martín a touché le ballon en premier et que sa semelle sur Almada était involontaire. Celui-ci n’a finalement écopé « que » d’un carton jaune. Ce retournement de situation a provoqué l’ire de Diego Simeone et de son staff, l’un de ses adjoints ayant été également expulsé.

L’encre n’a pas fini de couler de l’autre côté des Pyrénées.

Le Barça se rapproche du titre