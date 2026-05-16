Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone

Une (énorme) page se tourne. Ce samedi, Robert Lewandowski a annoncé qu’il quittera le FC Barcelone en fin de saison. L’attaquant polonais tout juste sacré champion d’Espagne aura encore deux occasions de se montrer sous le maillot blaugrana avant de filer vers une destination encore inconnue… ou de prendre sa retraite à 37 ans.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans from my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Venu comme une star, reparti comme une légende

Arrivé en provenance du Bayern Munich en 2022, Lewandowski affiche un bilan plus qu’honorable avec le Barça. En quatre saisons, il a remporté trois championnats et une coupe d’Espagne, inscrivant 119 buts en 191 rencontres. Pourtant, il n’entrait plus vraiment dans les plans de son ancien coach au Bayern Hansi Flick. Cette saison, il ne l’a titularisé que 15 fois (ce qui ne l’a pas empêché de marquer à 13 reprises) en championnat et 11 en Ligue des champions (où il a scoré à 4 reprises).

C’est donc sans C1 remportée que le parcours catalan de Lewa s’arrête. A l’image de son message d’adieu récité en anglais, le club culer lui a répondu dans la même langue avec un slogan fort : « Venu comme une star, reparti comme une légende ».

Came as a star. Leaves as legend. Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

Allez Robert, retourne au Lech Poznan maintenant, on veut te voir affronter Lukas Podolski en Ekstraklasa la saison prochaine.

Le Premier ministre espagnol défend Lamine Yamal après son soutien à la Palestine