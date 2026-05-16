Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

Alors qu’il devait faire partie du dispositif VAR pour la Coupe du monde, l’arbitre Rob Dieperink va rester à la maison (ou aller en prison ?) cet été. Le Néerlandais a été arrêté en avril dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur à Londres. Le média The Athletic a annoncé que le Français Willy Delajod le remplacera.

Lors d’un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Dieperink a assuré que la Metropolitan Police avait classé l’affaire sans suite et qu’aucune charge ne serait retenue contre lui.

FIFA has dropped Rob Dieperink from its list of World Cup match officials after he was arrested by the Metropolitan Police in April following allegations of sexual assault against an underage boy in London. Dieperink, a Dutchman who had been selected as a VAR official for this… pic.twitter.com/Vmr2VQZ0lR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2026

Soutenu par sa fédération

« Cela me rend très triste d’avoir été accusé à tort. J’ai pleinement coopéré avec l’enquête policière et j’ai immédiatement fait preuve de transparence avec la FIFA, l’UEFA et la KNVB », a déclaré l’homme en noir.

Si la FIFA a simplement confirmé cette exclusion, de son côté, la Fédération néerlandaise de football (KNVB), qui emploie l’arbitre, a publiquement affiché son soutien tout en rappelant qu’elle prenait « très au sérieux » toute accusation de comportement inapproprié, et en soulignant l’importance de laisser à chacun la possibilité de se défendre. Dieperink n’est donc pas écarté définitivement des compétitions nationales, même s’il ne dirigera aucune rencontre d’Eredivisie ce week-end.

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