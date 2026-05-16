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Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

TM
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Un arbitre retiré du Mondial 2026 après des suspicions d'agression sexuelle sur mineur

Alors qu’il devait faire partie du dispositif VAR pour la Coupe du monde, l’arbitre Rob Dieperink va rester à la maison (ou aller en prison ?) cet été. Le Néerlandais a été arrêté en avril dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle sur un garçon mineur à Londres. Le média The Athletic a annoncé que le Français Willy Delajod le remplacera.

Lors d’un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Dieperink a assuré que la Metropolitan Police avait classé l’affaire sans suite et qu’aucune charge ne serait retenue contre lui.

Soutenu par sa fédération

« Cela me rend très triste d’avoir été accusé à tort. J’ai pleinement coopéré avec l’enquête policière et j’ai immédiatement fait preuve de transparence avec la FIFA, l’UEFA et la KNVB », a déclaré l’homme en noir.

Si la FIFA a simplement confirmé cette exclusion, de son côté, la Fédération néerlandaise de football (KNVB), qui emploie l’arbitre, a publiquement affiché son soutien tout en rappelant qu’elle prenait « très au sérieux » toute accusation de comportement inapproprié, et en soulignant l’importance de laisser à chacun la possibilité de se défendre. Dieperink n’est donc pas écarté définitivement des compétitions nationales, même s’il ne dirigera aucune rencontre d’Eredivisie ce week-end.

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TM

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