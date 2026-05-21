Cristiano Ronaldo enfin sacré champion d’Arabie saoudite

SIUUUUUUUUUUU !!! Vice-champion en 2023 et 2024, Cristiano Ronaldo a enfin débloqué son compteur en Saudi Pro League avec Al-Nassr. Ce jeudi, le Portugais a prouvé qu’il n’était pas finito en inscrivant un doublé contre Damac (4-1) pour assurer le titre à son club. Le Nadi Al-Shams, lui, remporte son dixième trophée dans la compétition, le premier depuis 2019.

Mané et Coman aussi décisifs

Al-Hilal, deuxième du classement et à portée de fusil d’Al-Nassr, avait rapidement mis la pression dans ce duel à distance, mais les coéquipiers de CR7 n’ont pas tremblé. Sadio Mané et Kingsley Coman avaient permis aux Jaune et Bleu de faire le break, avant que le capitaine brille à son tour.

Il faut dire qu’Al-Nassr a déjà assez chancelé. Il y a moins d’une semaine, le club de Riyad a en effet perdu la finale de Ligue des champions 2 et a multiplié, ces dernières années, des déconvenues dans le money time. Cette fois, c’est la bonne.

Maintenant, cap sur un trophée qui boude Cristiano Ronaldo tous les quatre ans ?

Soirée cauchemar pour Al-Nassr et Ronaldo