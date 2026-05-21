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Cristiano Ronaldo enfin sacré champion d’Arabie saoudite
SIUUUUUUUUUUU !!! Vice-champion en 2023 et 2024, Cristiano Ronaldo a enfin débloqué son compteur en Saudi Pro League avec Al-Nassr. Ce jeudi, le Portugais a prouvé qu’il n’était pas finito en inscrivant un doublé contre Damac (4-1) pour assurer le titre à son club. Le Nadi Al-Shams, lui, remporte son dixième trophée dans la compétition, le premier depuis 2019.
Mané et Coman aussi décisifs
Al-Hilal, deuxième du classement et à portée de fusil d’Al-Nassr, avait rapidement mis la pression dans ce duel à distance, mais les coéquipiers de CR7 n’ont pas tremblé. Sadio Mané et Kingsley Coman avaient permis aux Jaune et Bleu de faire le break, avant que le capitaine brille à son tour.
Il faut dire qu’Al-Nassr a déjà assez chancelé. Il y a moins d’une semaine, le club de Riyad a en effet perdu la finale de Ligue des champions 2 et a multiplié, ces dernières années, des déconvenues dans le money time. Cette fois, c’est la bonne.
Maintenant, cap sur un trophée qui boude Cristiano Ronaldo tous les quatre ans ?Soirée cauchemar pour Al-Nassr et Ronaldo
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