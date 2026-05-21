Vers une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030 ?

Les idées de Gianni. Après avoir déjà élargi la Coupe du monde à 48 nations pour l’édition 2026 en Amérique du Nord, l’ami Infantino semble avoir les yeux plus gros que le ventre.

Selon AS, la FIFA réfléchit à étendre le format à 64 pays, et les débats porteraient sur un élargissement dès l’édition 2030. « La FIFA et ses dirigeants commencent à envisager cette idée comme un moyen de donner tout son sens à la notion de pluralité du football », écrit le quotidien espagnol.

La CONMEBOL pousse pour une extension

La nouvelle lubie d’Infantino prendrait donc de plus en plus d’ampleur en interne, même si à ce jour la Coupe du monde 2030 est prévue à 48 équipes et que l’UEFA vient de refaçonner le système pour s’y qualifier.

La proposition d’extension a notamment été poussée par le président de la CONMEBOL ces derniers mois, qui souhaiterait voir de nouveaux visages au Mondial. Rappelons tout de même que la confédération sud-américaine possède déjà à ce jour six places directes et une supplémentaire de barragiste pour… dix nations ! À ce stade-là, autant envoyer tout le monde.

Notre proposition d’un Mondial à 196 équipes tient toujours.

John McGinn, Monsieur Tout-le-monde est devenu quelqu’un