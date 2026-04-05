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Une joueuse du PSG quitte la pelouse escortée par la sécurité

MBC
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Une joueuse du PSG quitte la pelouse escortée par la sécurité

Griedge « Macbook » Mbock rattrapée par le PC de la sécurité. Diffusée sur aucune chaîne de télé, la demi-finale de la Coupe de France féminine entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC a réservé son lot de surprises. Si Elisa De Almeida a marqué contre son camp et que Romée Leuchter a offert la qualification au PSG sur penalty, la scène à retenir de l’après-midi restera ce carton rouge écopé par Griedge Mbock. 

Akha, la sécu arrive

Expulsée pour avoir stoppé de manière illicite Anaële Le Moguédec, l’internationale française n’a pas quitté la pelouse seule puisqu’une agente de sécurité est venue la chercher devant sa surface de réparation. Visiblement pas assez grande pour marcher 30 mètres, Mbock a alors rejoint les vestiaires dans ses pas.

Oui, le football peut encore nous provoquer un rictus.

En infériorité numérique, le PSG arrache sa place en finale

MBC

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