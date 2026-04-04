En infériorité numérique, le PSG arrache sa place en finale

Paris Saint-Germain 2-1 Paris FC

Buts : Ebayilin (20e), Leuchter (57e SP) pour le PSG // De Almeida (4e CSC) pour le PFC

Expulsion : Mbock (49e), Graziani (90e+2) côté PSG

Et à la fin c’est Paris qui gagne. Affiche de la dernière finale de la Coupe de France, c’est cette fois au stade des demi-finales que les deux formations parisiennes se sont départagées. Si la séance de tirs au but à Calais l’année dernière avait basculé en faveur du Paris FC, c’est cette fois le Paris Saint-Germain qui s’est imposé dans le temps réglementaire 2 à 1, malgré l’infériorité numérique.

Les diffuseurs finiront peut-être par regretter de ne pas avoir retransmis cette rencontre puisqu’entre un CSC, deux cartons rouges et une remontada, il y a eu du spectacle au cours de ce nouveau derby parisien. C’est Elisa De Almeida qui a lancé les hostilités dans cette rencontre, mais certainement pas de la manière dont elle l’aurait souhaité puisque la défenseuse parisienne a propulsé le centre de Clara Mateo dans ses propres cages (0-1, 3e).

Une remontada à dix contre onze puis à neuf

Sandrine Soubeyrand a vu juste lorsqu’elle expliquait que ce qui différenciait actuellement son équipe du PSG était l’expérience du haut niveau. Malgré le scénario de la rencontre, pourtant en défaveur des protégées de Paulo César, ce sont bien elles qui ont fini par s’imposer. Sans briller, le PSG a toutefois fait parler son efficacité, à l’instar d’Anaïs Ebayilin qui, du haut de ses 18 ans, a ramené son équipe à hauteur en smashant parfaitement sa tête pour tromper Mylène Chavas, pas exempte de tout reproche sur l’action (1-1, 21e). Le Paris FC pensait avoir réussi à reprendre les devants grâce à Melween N’Dongala (29e), mais la VAR a mis fin aux réjouissances en signalant Mateo hors jeu sur l’action (29e). Joe Echegini a manqué de chance juste avant la pause en trouvant le poteau (45e).

À l’origine de la perte du ballon sur l’action du CSC de De Almeida, Griedge Mbock est retournée au vestiaire bien avant ses coéquipières après avoir été rattrapée par la VAR pour avoir stoppé de manière illicite Anaële Le Moguédec (49e). L’internationale tricolore a eu la balle du break au bout du crampon pour le Paris FC après avoir récupéré la mauvaise relance de De Almeida, mais sa frappe croisée s’est envolée dans le ciel du Campus PSG (52e). Déjà actrice majeure de la rencontre, la VAR s’est de nouveau illustrée en signalant à l’arbitre que la faute de Célina Ould Hocine avait bien eu lieu dans la surface du PFC. Romée Leuchter n’a pas tremblé au moment de transformer le penalty et de donner ainsi au PSG un avantage qui s’est avéré décisif (2-1, 56e). Malgré le nouveau carton rouge attribué à Ornella Graziani pour un deuxième carton jaune (90e) et les dix minutes de temps additionnel, le Paris FC n’est pas parvenu à trouver la faille, et c’est bien le Paris Saint-Germain qui retrouvera en finale le 10 mai prochain à Valenciennes soit l’OL Lyonnes, soit Strasbourg, qui se disputeront le dernier ticket ce dimanche.

Reste à savoir si les diffuseurs se mobiliseront pour au minimum retransmettre la finale.

Paris Saint-Germain (4-1-4-1) : Earps – Carmona, Samoura, Mbock, De Almeida (Le Guilly, 74e) – Ebayilin (Elimbi Gibert, 46e) – Karchaoui, Yaya (Diakité, 86e), Echegini (Graziani, 63e), Kanjinga – Leuchter (Dudek, 74e). Entraîneur : Paulo César.

Paris FC (4-2-3-1) : Chavas – Liaigre, Ould Hocine, Davis, Bogaert – Picard, Korošec – N’Dongala (Sangaré, 90e), Le Moguedec, Garbino (Azzaro, 74e) – Mateo. Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.

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