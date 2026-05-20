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La petite boulette qui va faire marrer les Marseillais dans une pub avec Zabarnyi

EM
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La petite boulette qui va faire marrer les Marseillais dans une pub avec Zabarnyi

« Ah la boulette… Ah là, j’ai fait la boulette. » On ne dira pas qu’Illia Zabarnyi va remplacer Jacques Villeret dans le prochain Dîner de cons, mais il a commis une belle gaffe, sans grosse conséquence. Relativisons.

Le défenseur du PSG s’est affiché dans une campagne promotionnelle pour Coca-Cola. Problème : la musique de la vidéo est Jump de Van Halen. Une chanson associée à l’OM, éternel rival du club parisien, puisque c’est celle utilisée pour l’entrée des joueurs. Certains supporters du club de la capitale ont d’ailleurs réagi sur X à cette histoire. Exemple : « Mais il est con ou quoi, Zabarnyi ? » 

Une pub pour la Coupe du monde… sans être à la Coupe du monde

Et il a fait d’une pierre deux coups. Cette publicité a été réalisé pour la Coupe du monde. Sauf que… l’Ukraine n’y participe pas. Après avoir fini deuxième dans le groupe des Bleus, les Ukrainiens avaient été éliminés lors des barrages face à la Suède. Un (gros) détail que les supporters du Grenier à blé de l’Europe n’ont pas tardé à lui faire remarquer sur sa publication Instagram : « Bon, au moins avec ça, on est à la Coupe du monde. »

Ce n’est pas la meilleure action de sa saison, mais on ne lui en veut pas.

Un cadre du PSG de retour à l’entraînement cette semaine

EM

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