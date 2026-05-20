Still rebondit sur un banc de D1 belge

Nouvelle occasion de se faire un prénom. Edward Still, frère de Will, qui sortait d’une quinzaine de matchs en demi-teinte à Watford (3 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 16e au classement final) quitte l’Angleterre et le Championship pour son autre patrie. Depuis ce mercredi, il est le nouvel entraîneur de La Louvière, tout juste maintenue en Jupiler Pro League.

« Edward dispose d’une expérience intéressante dans le football belge », a commenté le directeur général du club hennuyer Toni Turi. « Lors de nos entretiens, nous avons ressenti chez lui une grande envie ainsi qu’une réelle volonté de s’inscrire dans notre projet. » Âgé de 35 ans, Still remplace Frédéric Taquin, parvenu à maintenir les Loups dans l’élite du football belge au terme de leur première saison en D1 depuis près de 20 ans.

Connaisseur du terrain

En Belgique, Edward aux cheveux de feu retrouve un environnement qu’il connaît déjà bien puisqu’avant sa parenthèse de courte durée en Angleterre, il a été l’adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht, avant d’assurer l’intérim chez les Mauves le temps de deux matchs. La saison précédente, il épaulait son frangin à Lens, et au registre de ses exploits en tant que « T1 », on recense des passages à Courtrai (2023), Eupen (2022-2023) et Charleroi (2021-2022).

Une question se pose désormais : Will Still still be in Belgium next season?

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