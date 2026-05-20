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Les Gunners tapent une nuit blanche

VM
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Les Gunners tapent une nuit blanche

Après 22 ans d’attente, ils n’étaient plus à une nuit près. Officiellement sacrés champions d’Angleterre pour la première fois depuis 2004 après le nul de leur dauphin Manchester City sur la pelouse de Bournemouth (1-1), les Gunners ont bien célébré leur titre, comme leurs supporters qui se sont amassés devant l’Emirates Stadium.

Petits yeux mais grande joie

Après avoir suivi le match de City ensemble et exulté au moment du coup de sifflet final, les joueurs d’Arsenal ont poursuivi les festivités jusqu’au bout de la nuit. Jurriën Timber, Bukayo Saka, Declan Rice et Eberechi Eze ont été aperçus par des supporters devant l’Emirates… à 5 heures du matin ! Visiblement, ils n’ont pas fermé l’œil de la nuit et ont tapé la plus belle nuit blanche de leur vie. Vu le motif, c’est excusable…

Ils m’entraînent, au bout de la nuit !

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VM

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