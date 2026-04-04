Arsenal choke en FA Cup

Southampton 2-1 Arsenal

Buts : Stewart (35e), Charles (85e) // Gyökeres (68e)

Les jambes commencent à trembler… Battu en finale de la League Cup par Manchester City avant la trêve, Arsenal a laissé filer une autre chance de soulever un trophée en trébuchant sur la pelouse de Southampton, septième de Championship, en quarts de finale de la Cup (2-1). La mauvaise soirée des Gunners a démarré avec la talonnade ratée par Martin Ødegaard aux abords de la surface adverse : les Saints ont remonté le terrain, Ben White a mal lu le centre de James Bree et Ross Stewart en a profité pour contrôler et fusiller Kepa Arrizabalaga (1-0, 35e).

Entré à l’heure de jeu, Viktor Gyökeres n’a eu besoin que de huit minutes pour égaliser, sur la lancée de sa trêve internationale (1-1, 68e). Shea Charles a toutefois enflammé le St Mary’s Stadium en redonnant l’avantage aux locaux avec l’aide du poteau (2-1, 85e). Arsenal ne reviendra pas, et rate l’occasion de retourner à Wembley. Le dernier quart opposera West Ham à Leeds dimanche pour savoir qui complétera le carré final, avec Manchester City, Chelsea et Southampton.

Celle-là, elle est pour les Saints, c’est sûr.

Theo Walcott prend sa retraite