Arsenal arrache un point contre Southampton

Arsenal 3-3 Southampton

Buts : Martinelli (20e), Ødegaard (88e) et Saka (90e) // Alcaraz (1re), Walcott (14e) et Ćaleta-Car (66e)

WHAT A GAME !

Mené toute la partie, Arsenal est parvenu à arracher un point sur le fil contre la lanterne rouge Southampton (3-3). Les Gunners évitent le pire, mais perdent encore des plumes en enchaînant une troisième journée sans gagner… 26 secondes de jeu et Aaron Ramsdale a relancé droit sur Carlos Alcaraz, qui ne s’est pas fait prier pour finir (0-1, 1re). L’Argentin y a ajouté une magnifique passe décisive dans l’intervalle pour Theo Walcott, passé dans le dos de Gabriel pour crucifier son ancien club (0-2, 14e). Assurément l’homme de la première période puisqu’il a forcé Ramsdale, qui venait de s’opposer à Elyounoussi, à réaliser un double arrêt (26e), avant de sauver les siens sur un corner en dégageant une tête de Ben White sur sa ligne (45e+3). Perturbé par les absences de William Saliba, encore trop juste, et Granit Xhaka, malade, Arsenal a réussi à se relancer grâce à ses ailiers : Bukayo Saka a placé un cadrage débordement d’école sur Romain Perraud et centré directement pour Gabriel Martinelli (1-2, 20e). Le huitième but du Brésilien sur les dix dernières journées.

ILS SONT FOUS CES GUNNERS, ARSENAL ÉGALISE À LA 90ÈME MINUTE !! 😱#ARSSOU | #PremierLeague pic.twitter.com/gdP2eZitr8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 21, 2023

Le leader a poussé, mais la tête de Rob Holding est passée juste au-dessus (45e+1), et Bazunu a bien bouché l’angle de Gabriel Jesus (45e+3). Saka a aussi touché du bois, mais le ballon était sorti quelques instants auparavant (62e). Les Saints, à l’inverse, ont su faire preuve de réalisme sur un corner botté par James Ward-Prowse, catapulté au fond par Duje Ćaleta-Car, laissé seul au deuxième poteau (1-3, 66e). Dans un money time de folie, Arsenal a cependant égalisé grâce à un joli tir de Martin Ødegaard (2-3, 88e), puis un Saka opportuniste (3-3, 90e). Leandro Trossard a trouvé la barre (90e+2), mais l’Emirates devra se contenter d’un nul. Sept buts encaissés en trois matchs et seulement cinq points d’avance sur City, qui compte deux rencontres en moins : les voyants sont au rouge avant de se rendre à l’Etihad mercredi.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko (Nketiah, 72e) – Partey, Vieira (Trossard, 57e), Ødegaard – Saka, Jesus, Martinelli (Nelson, 85e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Southampton (4-4-2) : Bazunu – Perraud, Bella-Kotchap, Bednarek (Ćaleta-Car, 41e), Walker-Peters – Elyounoussi, Lavia (Diallo, 86e), Ward-Prowse, Walcott (Sulemana, 77e) – Armstrong (Onuachu, 77e), Alcaraz (Lyanco, 46e). Entraîneur : Rubén Selés.

