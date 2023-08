Theo Walcott prend sa retraite

Rentrons, il commence à pleuvoir.

Après 18 ans sur les terrains de Premier League, Theo Walcott raccroche les crampons à 34 ans. L’ancien ailier d’Arsenal (2006-2018) l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce vendredi matin par le biais d’une vidéo retraçant son parcours. Formé à Southampton, l’ancien international anglais a terminé sa carrière chez les Saints, où il est revenu en juillet 2021. Réputé pour sa pointe de vitesse phénoménale, l’homme aux 80 pions et 64 passes décisives en 397 matchs de Premier League avait débuté son aventure chez les Gunners dès l’âge de 17 ans.

« La première fois que j’ai enfilé mes chaussures de football, à l’âge de 10 ans, a marqué le début d’une aventure extraordinaire pour moi. […] Je voudrais dire un grand merci à tous les managers et entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, en particulier Harry (Redknapp) pour m’avoir lancé et Arsène (Wenger) pour avoir cru en moi et m’avoir soutenu lorsque j’ai rejoint le club à l’âge de 16 ans seulement, a déclaré l’ailier. J’ai la chance d’avoir reçu des offres pour continuer à jouer, mais je me sens bien de terminer là où j’ai commencé. » À peine retraité, l’ancien joueur d’Arsenal semble déjà savoir ce qu’il veut faire de son après-carrière : « J’aimerais bien [me lancer dans les médias], nous verrons bien, a affirmé l’Anglais dans une interview à The Overlap. J’aime ce côté-là, j’aime analyser les matchs, les équipes. »

