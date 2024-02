Carlos Alcaraz réagit à l’arrivée de son homonyme à la Juventus

Une balle renvoyée d’un beau coup droit.

Alors que Carlos Alcaraz vient de signer ce mercredi à la Juventus, en provenance de Southampton (prêt avec option d’achat fixé à 35 millions d’euros), son homonyme espagnol – numéro 2 mondial au classement ATP -, s’est targué d’un commentaire ironique, sous la publication Instagram de la Vieille Dame, qui officialisait le transfert du joueur argentin (21 ans) : « Je ferai de mon mieux ! Merci pour la confiance ».

Juventus F.C. signs a football player named Carlos Alcaraz and Carlitos comments:

"I'll try my best! Thanks for the trust" 😂 pic.twitter.com/REpVjP3wdr

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2024