Manchester City dompte Arsenal et soulève la League Cup

Favori avant cette finale de League Cup, Arsenal, méconnaissable, n'a pas fait le poids contre Manchester City qui soulève pour la neuvième fois ce trophée. Portés par un doublé d'O'Reilly, les hommes de Guardiola, largués par leur adversaire du soir en Premier League, ont d'ores et déjà sauvé leur saison.

Arsenal 0-2 Manchester City

Buts : O’Reilly (60ᵉ, 64ᵉ) pour les Citizens

L’affiche de rêve en finale de League Cup entre Arsenal et Manchester City a largement tourné à l’avantage des Citizens ce dimanche à Wembley (0-2). Si le début de rencontre est canon, avec un triple arrêt magnifique de James Trafford sur Kai Havertz puis à deux reprises sur Bukayo Saka (7ᵉ), les deux équipes se neutralisent ensuite durant une grande partie du premier acte. Pour preuve, il faut attendre un éclair d’Antoine Semenyo pour voir Erling Haaland inquiéter pour la première fois Kepa de la tête à la 44ᵉ minute.

La grosse erreur de main de Kepa

Revenus avec de bien meilleures intentions qu’Arsenal, amorphes, les Citizens poussent dès le début du second acte et finissent par être récompensés. Sur un centre de Bernardo Silva, Kepa, auteur d’une énorme faute de main, permet à Nico O’Reilly de lancer son équipe en propulsant le ballon dans les cages de la tête (0-1, 60ᵉ). Totalement sonnés, les Gunners craquent complètement puisqu’ils encaissent un autre pion dans la foulée. Suite à un beau mouvement côté gauche, Matheus Nunes dépose le ballon sur la tête d’O’Reilly, qui double la mise (0-2, 64ᵉ) et coule les hommes d’Arteta. Même si l’entrant Riccardo Calafiori claque un beau coup de casque sur un coup franc de Declan Rice, la réaction d’Arsenal est timide. Gabriel Jesus trouve la transversale en fin de match mais la réaction est bien trop tardive. Pep Guardiola soulève sa cinquième League Cup depuis son arrivée à Manchester City, soit son 18ᵉ titre avec les Skyblues.

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