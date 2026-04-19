Manchester City sort vainqueur de son duel face à Arsenal et relance le suspense

Sans être toujours brillant, Manchester City s'est imposé ce dimanche face à Arsenal (2-1), dans ce qui constituait un choc décisif pour le titre en fin de saison. Tout est plus que jamais relancé, et les Gunners ne sont plus très loin de l'effondrement.

Manchester City 2-1 Arsenal

Buts : Cherki (16e) et Haaland (65e) pour City // Havertz (18e) pour Arsenal

C’était le match que toute l’Angleterre, voire même que toute l’Europe attendait. Ce dimanche après-midi, Manchester City a remporté la rencontre la plus importante de sa saison, face à Arsenal, à l’Etihad Stadium (2-1), et s’est offert le privilège de croire encore au titre en fin de saison. En cas de nul ou de succès, les Gunners auraient presque pu s’assurer le trophée au bout, et même s’ils n’ont pas démérité, ils vont devoir faire avec des Citizens revenus à trois petits points et un match en moins.

Cherki régale, Donnarumma s’emballe

On attendait un choc des titans, on a été servis. Dans la peau du chasseur, Manchester City se présentait avec une composition offensive, avec notamment Bernardo Silva aligné aux côtés de Rodri, laissant la possibilité à Rayan Cherki d’être installé plus haut. Et il n’a pas fallu bien longtemps pour comprendre que le Français était dans un grand jour, encore une fois. A la baguette d’un paquet de situations dangereuses, l’ancien Lyonnais a impressionné son monde, peu après le quart d’heure de jeu, quand il s’est baladé dans la défense des Gunners comme il se promènerait dans son jardin, avant d’ajuster David Raya d’une frappe du gauche (1-0, 16e). City était récompensé de sa bonne entame, et on pouvait craindre pour Arsenal que l’après-midi allait être longue. Mauvaise impression : moins de deux minutes plus tard, les Londoniens étaient de retour à égalité, grâce à Kai Havertz, ou plutôt devrait-on dire grâce à Gianluigi Donnarumma, qui s’est complètement troué sur un dégagement après un excès de facilité, ce qui a permis à l’Allemand de trouver les filets adverses avec chance et opportunisme (1-1, 18e).

Avec Haaland, il en suffit d’une

Si City a logiquement dominé les débats dans le premier acte, les joueurs de Mikel Arteta sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, et on les a alors vus à trois reprises être proches de faire vaciller City. Fautif plus tôt dans la partie, Donnarumma s’est alors rattrapé en écartant une énorme double occasion d’Havertz puis Gabriel Martinelli (60e), avant de voir Eberechi Eze trouver le poteau (61e), tout comme Gabriel une grosse dizaine de minutes plus tard sur corner (73e). Béni des dieux, les Mancuniens n’ont pas eu mille occasions mais ont fini par punir leurs adversaires : sur une de ses seules situations, Erling Haaland a surgi au deuxième poteau, remportant son duel avec Gabriel, et trompé Raya d’un tir rasant du gauche (2-1, 65e). Arsenal a poussé jusqu’au bout, Arteta a sans doute tardé un peu à faire entrer Viktor Gyökeres (à la 84è minute seulement). Dans le temps additionnel, Havertz a eu une dernière munition : un superbe centre de Leandro Trossard, vendangé par une tête passée juste au-dessus. Les supporters d’Arsenal peuvent prendre peur, voilà les Skyblues à trois longueurs seulement, et avec un match en moins au compteur. Autrement dit : City est à portée de tir, et on vibrera jusqu’à la fin de la saison.

Manchester City (4-2-3-1) : Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Silva, Rodri (Nico, 88e) – Semenyo, Cherki (Foden, 85e), Doku (Savinho, 88e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi (Gyökeres, 84e), Rice – Madueke (Martinelli, 46e), Havertz, Eze (Trossard, 74e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Revivez Manchester City-Arsenal (2-1)