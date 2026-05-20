- Maillots de foot
Inter Milan, Liverpool, Arsenal, OL, Dortmund, Côme... Voici les dernières nouveautés maillots !
Dégaine (by So Foot)
Entre le 4e maillot en édition limité de Côme pour la bonne cause et les gros clubs qui dévoilent déjà leur kit pour 2026-2027, la saison des maillots est ouverte ! Si vous avez raté des sorties, voici un petit récap avec les posts de Dégaine, notre média consacré aux… bah aux maillots.
Notre préféré : Inter Milan
Le plus vintage : Liverpool
Les plus engagés : Como 1907 et Mexique
La bonne surprise : Manchester United
Celui qu’on aime moins : Arsenal
Le plus rouge : Olympique lyonnais
Celui qui était impossible à rater : PSG
Et quelques nouveautés portées en championnat…
Au fait, tant que vous êtes là, ça vous dit qu’on organise la Journée du maillot ?« Les Détestables, j'aime bien » : Arsenal, champion envers et contre tous
Dégaine (by So Foot)