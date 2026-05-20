Inter Milan, Liverpool, Arsenal, OL, Dortmund, Côme... Voici les dernières nouveautés maillots !

Entre le 4e maillot en édition limité de Côme pour la bonne cause et les gros clubs qui dévoilent déjà leur kit pour 2026-2027, la saison des maillots est ouverte ! Si vous avez raté des sorties, voici un petit récap avec les posts de Dégaine, notre média consacré aux… bah aux maillots.

Notre préféré : Inter Milan

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Le plus vintage : Liverpool

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Les plus engagés : Como 1907 et Mexique

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La bonne surprise : Manchester United

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Celui qu’on aime moins : Arsenal

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Le plus rouge : Olympique lyonnais

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Celui qui était impossible à rater : PSG

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Et quelques nouveautés portées en championnat…

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Au fait, tant que vous êtes là, ça vous dit qu’on organise la Journée du maillot ?

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« Les Détestables, j'aime bien » : Arsenal, champion envers et contre tous