S’abonner au mag
  • Maillots de foot

Inter Milan, Liverpool, Arsenal, OL, Dortmund, Côme... Voici les dernières nouveautés maillots !

Dégaine (by So Foot)
Réactions
Inter Milan, Liverpool, Arsenal, OL, Dortmund, Côme... Voici les dernières nouveautés maillots !

Entre le 4e maillot en édition limité de Côme pour la bonne cause et les gros clubs qui dévoilent déjà leur kit pour 2026-2027, la saison des maillots est ouverte ! Si vous avez raté des sorties, voici un petit récap avec les posts de Dégaine, notre média consacré aux… bah aux maillots.

Notre préféré : Inter Milan

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le plus vintage : Liverpool

Post Instagram Voir sur instagram.com

Les plus engagés : Como 1907 et Mexique

Post Instagram Voir sur instagram.com
Post Instagram Voir sur instagram.com

La bonne surprise : Manchester United

Post Instagram Voir sur instagram.com

Celui qu’on aime moins : Arsenal

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le plus rouge : Olympique lyonnais

Post Instagram Voir sur instagram.com

Celui qui était impossible à rater : PSG

Post Instagram Voir sur instagram.com

Et quelques nouveautés portées en championnat…

Post Instagram Voir sur instagram.com

Au fait, tant que vous êtes là, ça vous dit qu’on organise la Journée du maillot ?

Post Instagram Voir sur instagram.com
« Les Détestables, j'aime bien » : Arsenal, champion envers et contre tous

Dégaine (by So Foot)

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
64
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.