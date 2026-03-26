Les Espoirs se rapprochent tranquillement de l’Euro

Luxembourg Espoirs 1-5 France Espoirs

Buts : Gonçalves (78e) pour les Luxembourgeois // Zézé (2e), Ngoura (14e), Atangana (19e) et Fofana (89e et 90e+2) pour les Bleuets

Road to Belgrade et Tirana. Sans ses cadres (Mathys Tel et Wilson Odobert par exemple), les Bleuets ont tranquillement fait le boulot contre le Luxembourg (5-1). Après cinq matchs disputés, ils s’emparent de la tête de leur groupe de qualifications à l’Euro Espoirs 2027. Les joueurs de Gérald Baticle comptent deux points d’avance sur l’Islande, leur adversaire lundi à Auxerre (19 heures). Seul le premier est automatiquement qualifié.

Doublé du Lensois Fofana

Sur la triste pelouse du stade municipal de Differdange, les Bleuets ont dompté les mottes de terre, la neige et la nouveauté (Tabibou titulaire), pour reprendre la tête de leur groupe de qualif. L’ancien Nantais Nathan Zézé a ouvert le score de la tête (1-0, 2e). Steve Ngoura, joueur du Cercle Bruges, et Valentin Atangana ont ensuite fait hurler Zack Nani et ses compères Noah et Joel, les commentateurs du match sur Youtube. Alors que le Luxembourg a réduit l’écart, la France a donné un peu d’ampleur au match après le doublé de Rayan Fofana en fin de match (89e et 90e+2). Il reste cinq matchs aux Bleuets, et on voit mal qui pourrait les empêcher de voir la Serbie et l’Albanie lors de l’été 2027.

Une belle destination d’EVG.

Un joueur du PSG forfait avec les Espoirs