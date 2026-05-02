S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Roberto De Zerbi a un nouvel adorateur

FC
4 Réactions
Roberto De Zerbi a un nouvel adorateur

Le cauchemar semble terminé. Après une rencontre catastrophique en huitièmes de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, marquée par deux boulettes et un remplacement au bout de 17 minutes de jeu, Antonin Kinsky semble aller mieux. En effet, le gardien de but de Tottenham a retrouvé les terrains et a été titularisé sans faire d’erreur. Le changement d’entraîneur y est sûrement pour beaucoup puisqu’Igor Tudor, qui avait fait le choix de le sortir après un gros quart d’heure lors de cette fameuse partie de C1, a laissé sa place sur le banc à Roberto De Zerbi.

L’ancien coach de Marseille a la cote

De quoi relancer les Spurs et le portier, à en croire les propos de ce dernier. « Par sa façon de parler et par ce que vous lisez ou entendez de lui, on voit qu’il croit en nous. Le message qu’il nous transmet est important, à savoir que la qualité est bien présente dans l’équipe », a ainsi indiqué le dernier rempart, pour Sky Sports. Avant de parler plus particulièrement de son cas, de manière positive : « Après le match, j’étais triste. Mais d’un autre côté, j’étais calme. J’ai la chance d’être entouré de personnes bienveillantes qui me donnent toujours de bons retours, qui disent ce qu’elles pensent vraiment et qui sont honnêtes avec moi. »

Reste quand même à ne pas descendre en deuxième division anglaise.

Une nouvelle stat ridicule pour Tottenham

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-Lorient (2-2)
Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)
30
Revivez Nantes-Marseille (3-0)
Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Revivez Nantes-Marseille (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.