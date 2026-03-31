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Tottenham tient son nouvel entraîneur

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Tottenham tient son nouvel entraîneur

Un Marseillais en remplace un autre. Ce dimanche, Tottenham officialisait le départ d’Igor Tudor du poste d’entraîneur, un mois seulement après son arrivée. Mais les Spurs n’ont pas tardé à trouver le successeur du Croate, puisque Roberto De Zerbi a été nommé ce mardi. RDZ revient en Premier League après une première expérience à Brighton (2022-2024) et surtout, au terme de son aventure à l’OM, achevée le 11 février dernier.

Trois entraîneurs en une saison pour Tottenham

Actuel dix-septième en championnat, à un point de la zone rouge et éliminé de toutes les autres compétitions, Tottenham vit une deuxième saison galère, après avoir terminé à la même place en 2025. Surtout, le club londonien a déjà épuisé deux entraîneurs, avec Thomas Frank et donc Tudor. Roberto De Zerbi aura au moins de quoi s’occuper.

Il pourra toujours solliciter Pablo Longoria, si besoin de 30 recrues.

De Zerbi à Tottenham, ça brûle

AB

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