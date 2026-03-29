Tottenham vire Igor Tudor avec effet immédiat

Rapide et inefficace. Un petit mois et puis s’en va, Igor Tudor a été limogé par Tottenham ce dimanche en pleine trêve internationale. Plutôt pompier qu’incendiaire, cette fois l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille a perdu de sa superbe avec un total de quatre défaites et un nul en Premier League pour une défaite et une victoire en Ligue des champions, tout de même synonyme d’élimination en 8es de finale de la compétition contre l’Atlético de Madrid.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

La terrible semaine de Tudor

Première équipe non relégable du championnat anglais avec un seul point d’avance sur West Ham, le temps presse pour les Spurs. C’est pourquoi les dirigeants du club du nord de Londres ont annoncé le limogeage de l’entraîneur croate dans un communiqué publié ce dimanche : « Nous pouvons confirmer qu’il a été convenu d’un commun accord que l’entraîneur principal Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs fonctions respectives d’entraîneur des gardiens et de préparateur physique ».

Le couperet est finalement tombé une semaine après le décès du père du coach, survenu quelques minutes après la défaite des Spurs contre Nottingham Forest dimanche dernier (0-3). Les dirigeants du club lui ont par ailleurs réaffirmé leur soutien durant cette période : « Nous remercions Igor, Tomislav et Riccardo pour les efforts qu’ils ont déployés au cours des six dernières semaines, durant lesquelles ils ont travaillé sans relâche. Nous tenons également à exprimer notre sympathie à Igor, qui a récemment perdu un proche, et lui adressons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en cette période difficile. » Le club anglais a également indiqué dans son communiqué que des informations à propos du nouvel entraîneur seraient communiquées « en temps voulu ».

Reste à savoir qui de Roberto De Zerbi ou de Sean Dyche sera le nouvel heureux élu, après avoir tous deux été démis de leurs fonctions en pleine nuit en février dernier.

Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood