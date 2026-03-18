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Malgré la première victoire d’Igor Tudor avec Tottenham, l’Atlético rejoint le FC Barcelone en quarts

UL
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Malgré la première victoire d’Igor Tudor avec Tottenham, l’Atlético rejoint le FC Barcelone en quarts

Tottenham 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Kolo Muani (30e) et Xavi Simons (52e et 90e, SP) pour les Spurs // Álvarez (47e) et Hancko (75e) pour les Colchoneros 

Le boulot était fait au match aller. Après avoir été ridicule la semaine dernière, Tottenham avait trois buts à remonter contre l’Atlético. Une mission quasi impossible, mais rendue un peu plus fun après un match de dingue et surtout la première victoire d’Igor Tudor, arrivé le 14 février sur le banc de Tottenham. L’honneur est un peu plus sauf pour le Croate et les Spurs (3-2). L’Atlético affrontera de son côté Barcelone en quarts de finale.

Des anciens du PSG décisifs

Deux anciens du PSG, Randal Kolo Muani d’une belle tête décroisée (1-0, 30e), puis Xavi Simons (2-1, 52e) ont entretenu l’espoir des Anglais. Mais les Madrilènes ont du répondant : Julián Álvarez, en contre-attaque (1-1, 47e), et Dávid Hancko (2-2, 75e) ont fait le boulot, avant que Simons ne donne un peu le sourire aux Londoniens (3-2, 90e). Tottenham quitte la Ligue des champions en ayant remporté tous ses matchs à domicile cette saison.

Place à la lutte pour le maintien.

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UL

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