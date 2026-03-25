Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

2018 est digéré ? Amené à faire le point sur le niveau des équipes attendues au tournant lors de la prochaine Coupe du monde, le Belge Thomas Meunier a placé les Français parmi les favoris. Notamment grâce à son effectif XXL : « Il y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables : regardez la France. Avec tous les joueurs qu’elle a, vous pourriez faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici, en Belgique, je dirais que c’est un peu différent. »

La Belgique en constante évolution

Si aujourd’hui il fait partie des rescapés de la génération dorée, le latéral du LOSC endosse le rôle de tonton, cadre nécessaire à l’intégration des gamins pétris de bonne volonté pour porter la vareuse du pays. Alors que les Belges peinent à retrouver leur football, l’ancien de Bruges s’est montré aussi lucide qu’optimiste.

« Comparé à il y a deux ou trois ans, je pense qu’il y a eu énormément de progrès, se satisfait l’ancien parisien. On l’a vu pendant les qualifications. J’ai l’impression que les choses commencent vraiment à se mettre en place maintenant. Est-ce que ce sera suffisant pour réaliser un magnifique tournoi dont tout le monde se souviendra ? Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’en termes de mentalité et de football, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à craindre des autres équipes. »

Le Rudi Garcia ball, ça envoie.

Samuel Umtiti chambre (gentiment) la Belgique