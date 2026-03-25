S’abonner au mag
  • International
  • Belgique

Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

SW
12 Réactions
Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

2018 est digéré ? Amené à faire le point sur le niveau des équipes attendues au tournant lors de la prochaine Coupe du monde, le Belge Thomas Meunier a placé les Français parmi les favoris. Notamment grâce à son effectif XXL : « Il y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables : regardez la France. Avec tous les joueurs qu’elle a, vous pourriez faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici, en Belgique, je dirais que c’est un peu différent. »

La Belgique en constante évolution

Si aujourd’hui il fait partie des rescapés de la génération dorée, le latéral du LOSC endosse le rôle de tonton, cadre nécessaire à l’intégration des gamins pétris de bonne volonté pour porter la vareuse du pays. Alors que les Belges peinent à retrouver leur football, l’ancien de Bruges s’est montré aussi lucide qu’optimiste.

« Comparé à il y a deux ou trois ans, je pense qu’il y a eu énormément de progrès, se satisfait l’ancien parisien. On l’a vu pendant les qualifications. J’ai l’impression que les choses commencent vraiment à se mettre en place maintenant. Est-ce que ce sera suffisant pour réaliser un magnifique tournoi dont tout le monde se souviendra ? Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’en termes de mentalité et de football, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à craindre des autres équipes. »

Le Rudi Garcia ball, ça envoie.

Samuel Umtiti chambre (gentiment) la Belgique

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Logo de l'équipe Belgique
Les notes des Bleus
  • Ligue des nations
  • J4
  • Belgique-France (1-2)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.