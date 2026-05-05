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Warren Zaïre-Emery ambitieux pour le match retour

VM
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Warren Zaïre-Emery ambitieux pour le match retour

Non la WZE n’est pas une nouvelle ligue de MMA mais l’intention y est. Présent en conférence de presse d’avant-match ce mardi soir, à la veille de la demi-finale retour entre le Bayern et le PSG, Warren Zaïre-Emery a été clair : les Parisiens n’ont pas l’intention de subir la loi des Bavarois à l’Allianz Arena.

« Imposer notre jeu »

« On va essayer d’imposer notre jeu, de presser comme d’habitude et de jouer dans leur camp. Cette équipe est faite pour attaquer et avoir le ballon, a d’abord indiqué l’international français de 20 ans. Face à une équipe comme le Bayern, il faut que les onze joueurs défendent ensemble. Et pour attaquer, c’est pareil. On sait ce qu’on doit faire. »

En l’absence d’Achraf Hakimi, le numéro 33 du PSG est pressenti titulaire dans le couloir droit de la défense. Potentiellement au marquage de ce diable de Luis Díaz, qui a mis Marquinhos sur les fesses bon nombre de fois à l’aller, Zaïre-Emery sait ce qui lui reste à faire : « Face à un tel adversaire, il ne faut faire aucune erreur. Je donnerai le meilleur de moi-même face à Luis Díaz. »

Le titi parisien a parlé, le Bayern est prévenu.

Peut-on se fatiguer en regardant un match de foot comme PSG-Bayern ?

VM

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