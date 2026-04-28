- C1
- Demies
- PSG-Bayern (5-4)
Les notes du Bayern
Dans un match de zinzins face au PSG, la triplette Luis Díaz - Michael Olise - Harry Kane a permis au Bayern de conserver le suspense pour le match retour.
Manuel Neuer
Lucas Chevalier est disponible pour la saison prochaine.
0 note(s)
Josip Stanisic
Porter le numéro 44 pour une demi-finale de Ligue des champions, ça ne présage rien de bon.
0 note(s)
Jonathan Tah
Ce best-seller est disponible dans toutes les bonnes librairies.
0 note(s)
Dayot Upamecano
A perdu ce derby CM1-CM2 de l’école Joliot-Curie d’Évreux, mais la prochaine récré, c’est dans 7 dodos.
0 note(s)
Alphonso Davies
Il lâche ses coéquipiers au moment où il ne faut pas. Nicolas Sarkozy à son procès. Remplacé par Konrad Laimer (46e), qui a préparé sa défense.
0 note(s)
Aleksandar Pavlović
Porter le numéro 45 pour une demi-finale de Ligue des champions, ça ne présage rien de bon non plus.
0 note(s)
Joshua Kimmich
Courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer. L’Allemagne a enfin un espoir pour s’immiscer dans le duel franco-norvégien en biathlon.
0 note(s)
Michael Olise
Il va vite falloir filmer un nouveau biopic sur un Michael.
0 note(s)
Jamal Musiala
Il vaut voir le verre à moitié plein : contrairement à cet été, il n’a pas laissé son corps dans la bataille.
0 note(s)
Luis Díaz
Si Harry Kane et Michael Olise sont très très haut, il est avec Sophie Adenot dans l’ISS.
0 note(s)
Harry Kane
Prendre Le Havre-Metz ou Lyon-Montpellier en exemple, Harry Kane est définitivement un gentleman.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Théo Juvenet et Ulysse Llamas