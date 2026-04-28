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Les notes du Bayern

Par Théo Juvenet et Ulysse Llamas
18 Réactions
Les notes du Bayern

Dans un match de zinzins face au PSG, la triplette Luis Díaz - Michael Olise - Harry Kane a permis au Bayern de conserver le suspense pour le match retour.

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Manuel Neuer

Lucas Chevalier est disponible pour la saison prochaine.

Note de la rédaction 3/10
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Josip Stanisic

Porter le numéro 44 pour une demi-finale de Ligue des champions, ça ne présage rien de bon.

Note de la rédaction 4/10
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Jonathan Tah

Ce best-seller est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Note de la rédaction 7/10
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dayot_upamecano-copie

Dayot Upamecano

A perdu ce derby CM1-CM2 de l’école Joliot-Curie d’Évreux, mais la prochaine récré, c’est dans 7 dodos.

Note de la rédaction 8/10
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Alphonso Davies

Il lâche ses coéquipiers au moment où il ne faut pas. Nicolas Sarkozy à son procès. Remplacé par Konrad Laimer (46e), qui a préparé sa défense.

Note de la rédaction 2/10
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Aleksandar Pavlović

Porter le numéro 45 pour une demi-finale de Ligue des champions, ça ne présage rien de bon non plus.

Note de la rédaction 3/10
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Joshua Kimmich

Courir, tirer, courir, tirer, courir, tirer. L’Allemagne a enfin un espoir pour s’immiscer dans le duel franco-norvégien en biathlon.

Note de la rédaction 7/10
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Michael Olise

Il va vite falloir filmer un nouveau biopic sur un Michael.

Note de la rédaction 9/10
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Jamal Musiala

Il vaut voir le verre à moitié plein : contrairement à cet été, il n’a pas laissé son corps dans la bataille.

Note de la rédaction 3.5/10
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Luis Díaz

Si Harry Kane et Michael Olise sont très très haut, il est avec Sophie Adenot dans l’ISS.

Note de la rédaction 9.5/10
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Harry Kane

Prendre Le Havre-Metz ou Lyon-Montpellier en exemple, Harry Kane est définitivement un gentleman.

Note de la rédaction 8.5/10
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