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Pour Ousmane Dembélé, il n'y a pas de malaise en attaque

TJ
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Pour Ousmane Dembélé, il n'y a pas de malaise en attaque

C’est rare, mais Ousmane botte en touche. Ce lundi soir, la France a gagné son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, Michael Olise a impressionné… mais les attaquants de l’équipe de France ont parfois eu du mal à se trouver. En particulier Ousmane Dembélé, qui a semblé être le plus bridé dans cette attaque où chaque joueur a l’habitude de permuter énormément. Mais pas de quoi inquiéter le Ballon d’or pour le Mondial à venir.

« On a très bien négocié ce deuxième match.  Je suis content de l’animation et du jeu court, on dézone beaucoup. C’est très bien, on essaie d’être prêts », a déclaré Dembélé sur TF1, interrogé ensuite sur son poste plus axial, preuve aussi de la dimension qu’il peut potentiellement prendre en équipe de France. « On change beaucoup, ça a pas beaucoup d’importance, le plus important c’est de garder une position. »

 Reste encore à savoir qui occupera ces positions.

Monday, Tuesday, Olise !

TJ

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