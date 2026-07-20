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Les notes des Bleus à la Coupe du monde 2026
Ne partez pas trop vite en vacances, messieurs de l’équipe de France : le bulletin de notes est arrivé dans la boîte aux lettres !
Gardiens
Mike Maignan
Vivement la prochaine séance de tirs au but !
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Brice Samba
Très bien joué le forfait de dernière minute avant le match pour la troisième place, juste au cas où. Toujours 5 buts encaissés sous le maillot bleu pour lui, prends ça Mike !
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Robin Risser
Le service client nous a juré que si on s’appuie sur lui, ça fait tout redémarrer. Robin Reset.
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Défenseurs
Jules Koundé
Pas beaucoup de gestes techniques, mais un vrai geste politique : il n’aurait jamais pu serrer la main à Donald Trump, notre Jules.
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Malo Gusto
Le meilleur argument à opposer aux Lyonnais qui insisteraient encore sur le fait que tout se serait passé différemment avec Corentin Tolisso dans la liste.
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Dayot Upamecano
Il se murmure que Vegedream avait commencé à plancher sur un B-Side où il listait tous les adversaires qu’Upamecano avait croqués pendant ce Mondial. Problème, à 12 minutes 35, on n’entrait plus vraiment dans le format radio.
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Ibrahima Konaté
Responsable de la sécurité de Kylian Mbappé face aux crapuleries paraguayennes et homme de confiance du groupe, il était en concurrence avec Mohamed Sanhadji pour jouer le dernier match contre les Anglais.
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Maxence Lacroix
Le vrai gagnant de cette Coupe du monde ? Bambou Pizza, et sa commande d’une trentaine de regina sans champignons à livrer à la salle des fêtes d’Ajat en Dordogne, lors de chacun des matchs des Bleus à la Coupe du monde des Bleus, le tout au frais de la famille Lacroix.
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William Saliba
Il peut s’estimer heureux, à un but en demi-finales et un titre de champion du monde près, il gagnait le droit d’être un consultant en galère à la Coupe du monde 2034.
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Lucas Hernández
Huit semaines passées à se demander comment est-ce qu’il pourrait bien mettre sa tête dans le trophée de la Coupe du monde en cas de sacre.
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Theo Hernández
Il était cramé, comme le botox de Shakira et Beckham.
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Lucas Digne
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour s’offrir une place de remplaçant au Paris Saint-Germain…
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Milieux
Aurélien Tchouaméni
Encore un match et il finissait dans les cages. Il aurait encore trouvé le moyen de reculer, et avec l’élastique ça l’aurait peut-être propulsé quelque part au milieu de terrain, comme dans les Looney Tunes.
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Adrien Rabiot
Tellement fort que certains ont préféré Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pour concurrencer le PSG.
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Manu Koné
Pendant quatre ans, tu as rêvé d’un retour de Pogba prime, mais le coût de la vie fait que cet été, c’était Manu Koné. C’est très bien aussi les vacances en Ardèche.
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Warren Zaïre-Emery
Le joueur le plus utilisé par un club champion d’Europe est donc 4e milieu et 3e latéral droit en équipe de France. Une fourchette au Japon.
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N'Golo Kanté
Le daron qui se dévoue pour faire l’accompagnateur de la colo pour aider les animateurs. Merci à lui.
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Attaquants
Ousmane Dembélé
Dommage, il lui restait quatre titularisations pour pouvoir s’assurer dès maintenant du titre de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2026-2027. Bah oui, ça compte.
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Michael Olise
Évolution dessin cheval qui perd en beauté avant après meme pic.twitter.com/Oq9tKtZ5Hr
— Le répertoire à meme (@repertoire_meme) April 30, 2021
Bref, vous avez compris l’idée.
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Rayan Cherki
Il aura fait une meilleure Coupe du monde que Michou, c’est déjà ça.
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Bradley Barcola
C’est bien connu, les Coca régionaux sont toujours meilleurs que les authentiques. Ça marche aussi avec Barcola.
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Désiré Doué
Vous pensiez en avoir fini avec DD ? On est reparti pour 14 ans.
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Kylian Mbappé
Ne nous dites pas qu’il a fait tout ça, c’est-à-dire planter le même nombre de buts que le Cameroun dans son histoire en Coupe du monde, pour finir au volant du buggy de Taylor Swift lors de la cérémonie de clôture du Mondial 2050 ?
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Jean-Philippe Mateta
La meilleure promotion du jeu M6 pour gagner 300 000 euros net d’impôts : tout le monde a sa chance dans ce bas monde.
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Maghnes Akliouche
Il pourra mettre dans son CV « stage à l’étrnager aux USA pendant huit semaines ». Personne ne pensera à lui demander ce qu’il y a fait et tant mieux, parce que lui-même ne saura pas y répondre.
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Marcus Thuram
Il a joué une minute contre la Norvège avant de se blesser au mollet jusqu’à la fin de la compétition, un voyage tout frais payés à l’autre bout du monde avec un effort minimal. L’équivalent de la mouche qui rentre par la fenêtre de la voiture à Paris et qui se retrouve en vacances à Montpellier.
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Staff
Didier Deschamps
500 signatures, ça ne devrait pas être difficile à trouver pour se présenter à l’Elysée… Bon, après il ne faudra pas s’étonner quand il nommera Blaise Matuidi à la Transition énergétique.
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Guy Stéphan
Bientôt un mois est passé, et personne ne lui a demandé pourquoi il portait un sparadrap sur le crâne contre l’Irak. D’ailleurs, depuis quand il n’a plus de moustache ?
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Par la rédaction de So Foot