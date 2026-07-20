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Les notes des Bleus à la Coupe du monde 2026

Par la rédaction de So Foot
6 Réactions
Les notes des Bleus à la Coupe du monde 2026

Ne partez pas trop vite en vacances, messieurs de l’équipe de France : le bulletin de notes est arrivé dans la boîte aux lettres !

Gardiens

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Mike Maignan

Vivement la prochaine séance de tirs au but !

Note de la rédaction 5/10
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Brice Samba

Très bien joué le forfait de dernière minute avant le match pour la troisième place, juste au cas où. Toujours 5 buts encaissés sous le maillot bleu pour lui, prends ça Mike !

Note de la rédaction 5/10
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Robin Risser

Le service client nous a juré que si on s’appuie sur lui, ça fait tout redémarrer. Robin Reset.

Note de la rédaction 7/10
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Défenseurs

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Jules Koundé

Pas beaucoup de gestes techniques, mais un vrai geste politique : il n’aurait jamais pu serrer la main à Donald Trump, notre Jules.

Note de la rédaction 6/10
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Malo Gusto

Le meilleur argument à opposer aux Lyonnais qui insisteraient encore sur le fait que tout se serait passé différemment avec Corentin Tolisso dans la liste.

Note de la rédaction 4/10
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Dayot Upamecano

Il se murmure que Vegedream avait commencé à plancher sur un B-Side où il listait tous les adversaires qu’Upamecano avait croqués pendant ce Mondial. Problème, à 12 minutes 35, on n’entrait plus vraiment dans le format radio.

Note de la rédaction 9/10
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Ibrahima Konaté

Responsable de la sécurité de Kylian Mbappé face aux crapuleries paraguayennes et homme de confiance du groupe, il était en concurrence avec Mohamed Sanhadji pour jouer le dernier match contre les Anglais.

Note de la rédaction 3.5/10
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Maxence Lacroix

Le vrai gagnant de cette Coupe du monde ? Bambou Pizza, et sa commande d’une trentaine de regina sans champignons à livrer à la salle des fêtes d’Ajat en Dordogne, lors de chacun des matchs des Bleus à la Coupe du monde des Bleus, le tout au frais de la famille Lacroix.

Note de la rédaction 6/10
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William Saliba

Il peut s’estimer heureux, à un but en demi-finales et un titre de champion du monde près, il gagnait le droit d’être un consultant en galère à la Coupe du monde 2034.

Note de la rédaction 7/10
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Lucas Hernández

Huit semaines passées à se demander comment est-ce qu’il pourrait bien mettre sa tête dans le trophée de la Coupe du monde en cas de sacre.

Note de la rédaction 3/10
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Theo Hernández

Il était cramé, comme le botox de Shakira et Beckham.

Note de la rédaction 3/10
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Lucas Digne

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour s’offrir une place de remplaçant au Paris Saint-Germain

Note de la rédaction 6.5/10
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Milieux

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Aurélien Tchouaméni

Encore un match et il finissait dans les cages. Il aurait encore trouvé le moyen de reculer, et avec l’élastique ça l’aurait peut-être propulsé quelque part au milieu de terrain, comme dans les Looney Tunes.

Note de la rédaction 3/10
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Adrien Rabiot

Tellement fort que certains ont préféré Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pour concurrencer le PSG.

Note de la rédaction 8/10
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Manu Koné

Pendant quatre ans, tu as rêvé d’un retour de Pogba prime, mais le coût de la vie fait que cet été, c’était Manu Koné. C’est très bien aussi les vacances en Ardèche.

Note de la rédaction 7/10
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Warren Zaïre-Emery

Le joueur le plus utilisé par un club champion d’Europe est donc 4e milieu et 3e latéral droit en équipe de France. Une fourchette au Japon.

Note de la rédaction 5/10
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N'Golo Kanté

Le daron qui se dévoue pour faire l’accompagnateur de la colo pour aider les animateurs. Merci à lui.

Note de la rédaction 7/10
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Attaquants

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Ousmane Dembélé

Dommage, il lui restait quatre titularisations pour pouvoir s’assurer dès maintenant du titre de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2026-2027. Bah oui, ça compte.

Note de la rédaction 6/10
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Michael Olise

Bref, vous avez compris l’idée.

Note de la rédaction 6/10
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Rayan Cherki

Il aura fait une meilleure Coupe du monde que Michou, c’est déjà ça.

Note de la rédaction 4/10
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Bradley Barcola

C’est bien connu, les Coca régionaux sont toujours meilleurs que les authentiques. Ça marche aussi avec Barcola.

Note de la rédaction 7/10
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Votre note /10

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Désiré Doué

Vous pensiez en avoir fini avec DD ? On est reparti pour 14 ans.

Note de la rédaction 5/10
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Kylian Mbappé

Ne nous dites pas qu’il a fait tout ça, c’est-à-dire planter le même nombre de buts que le Cameroun dans son histoire en Coupe du monde, pour finir au volant du buggy de Taylor Swift lors de la cérémonie de clôture du Mondial 2050 ?

Note de la rédaction 10/10
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Jean-Philippe Mateta

La meilleure promotion du jeu M6 pour gagner 300 000 euros net d’impôts : tout le monde a sa chance dans ce bas monde.

Note de la rédaction 6/10
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Maghnes Akliouche

Il pourra mettre dans son CV « stage à l’étrnager aux USA pendant huit semaines ». Personne ne pensera à lui demander ce qu’il y a fait et tant mieux, parce que lui-même ne saura pas y répondre.

Note de la rédaction 5/10
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Marcus Thuram

Il a joué une minute contre la Norvège avant de se blesser au mollet jusqu’à la fin de la compétition, un voyage tout frais payés à l’autre bout du monde avec un effort minimal. L’équivalent de la mouche qui rentre par la fenêtre de la voiture à Paris et qui se retrouve en vacances à Montpellier.

Note de la rédaction 1/10
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Staff

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Didier Deschamps

500 signatures, ça ne devrait pas être difficile à trouver pour se présenter à l’Elysée… Bon, après il ne faudra pas s’étonner quand il nommera Blaise Matuidi à la Transition énergétique.

Note de la rédaction 10/10
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Guy Stéphan

Bientôt un mois est passé, et personne ne lui a demandé pourquoi il portait un sparadrap sur le crâne contre l’Irak. D’ailleurs, depuis quand il n’a plus de moustache ?

Note de la rédaction 8/10
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