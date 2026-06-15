Rayan Cherki, une certaine (belle) idée de l'équipe de France

Pas encore titulaire en équipe de France, mais pas accolé au banc de touche pour autant, Rayan Cherki ravit autant qu’il divise. Et pourtant, le bonhomme de 22 ans n’a qu’un message à délivrer : celui de l’unité entre tous les Français.

On le sait, le type est du genre à s’exprimer sans langue de bois. Filmé par la FFF pour assurer la couverture médiatique des Bleus à travers un vlog diffusé sur les réseaux sociaux, Rayan Cherki a défendu la diversité des joueurs composant l’équipe de France : « Quand je vois l’équipe de France, elle est magnifique. Avec beaucoup de mixité et d’histoires différentes. C’est ce qui fait la force de la France aujourd’hui. » Le natif de Lyon voit cette mixité comme un atout — ce qui ne fera pas de lui le prochain invité de CNews — et a des messages à faire passer : « Moi, ça ne me touche plus parce que je suis sous le feu des projecteurs et on invente beaucoup de choses et d’histoires depuis que j’ai 15 ans. Je veux faire ça pour les plus jeunes qui passeront après moi, pour qu’ils soient prêts à garder leur chemin et leurs objectifs droit devant. On devrait montrer aux enfants à tous ceux qui nous regardent qu’on est des êtres humains. » De quoi incarner ce trait d’union entre les Français et leur équipe ?

"Nous aussi on est des êtres humains, on se trompe, on se relève, on avance et on continue d'essayer encore et encore et encore..." 💙 @rayan_cherki pic.twitter.com/BC5ViWyDWk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2026

Rassembler, l’autre mission de Cherki

Elle semble loin, l’époque où ce fan de Batman balançait dans So Foot qu’il n’avait pas « la voix qui porte assez pour [se] permettre de lancer des messages à tout-va ». Aujourd’hui aussi scruté par ses adorateurs que par ses détracteurs — ils sont beaucoup moins nombreux —, que ce soit sur le terrain ou en dehors, Rayan Cherki n’a pas toujours eu l’image du joueur capable de rassembler. Un temps considéré comme un sale gosse avec des dribbles à gogo souvent associés à l’attitude d’un garçon intenable, ce passionné d’art a renversé la tendance à coups de buts et de passes dé tant du côté des Citizens qu’avec les Bleus. L’ancienne vedette de l’OL (où tout n’a pas été tout rose non plus) a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Pep Guardiola. Plus confiant, le gamin de Villeurbanne s’est bien installé en équipe de France. Pari gagnant, car le sosie vocal de Raphaël Quenard sait comment séduire, à l’image son match XXL face à la Côte d’Ivoire (1-2) à l’aube de la Coupe du monde.

Je veux juste montrer qu’il ne faut pas arrêter d’y croire et de travailler, c’est aussi important pour moi que la Coupe du monde. Rayan Cherki

La magie Cherki opère sur la pelouse, mais aussi en dehors. En portant ce maillot bleu, le gaillard s’est engagé à représenter bien plus que le 69. « Pour être franc, aujourd’hui je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m’aiment pas, explique-t-il face à la caméra de la FFF. Je peux comprendre que j’ai un profil qui dérange, peut-être parce que j’ai une trop grosse barbe ou parce que je suis un peu trop mate. J’espère pouvoir rassembler les gens à travers cette expérience. Je n’ai moi-même pas eu une vie extrêmement facile, et je pense que c’est le cas de plein d’autres joueurs dans le groupe. On a cette capacité de pouvoir montrer que peu importe d’où on vient, peu importe la couleur de la peau, peu importent les pensées qu’on a, on peut réussir. On peut venir de tout en bas et finir tout en haut. […] Je veux juste montrer qu’il ne faut pas arrêter d’y croire et de travailler, c’est aussi important pour moi que la Coupe du monde. » Catalogué comme un diamant brut aussi brillant qu’exaspérant, l’ex-Gone est en train de réussir un drôle de tour de force : unir. Pas mal pour un joueur qu’on disait incapable de penser collectif.

Flair et paix

Le discours du garçon dépasse son cas personnel. Avec de telles déclarations, le Rhodanien met des mots sur ce qu’est l’équipe de France depuis des décennies : un groupe où cohabitent des histoires radicalement différentes, mais orientées vers un objectif commun. Gamins de grandes villes ou de banlieues, profils plus discrets ou héritiers d’histoires familiales multiples, ces Bleus ressemblent à une France plurielle, parfois fracturée. Cherki rappelle que les Bleus ne sont pas qu’une équipe de stars, mais que chacun porte avec lui une trajectoire qui lui est propre tout en représentant une partie des Français.

D’origine italo-algérienne, le milieu offensif souligne que le vestiaire tricolore continue d’offrir un paradoxe : celui d’un espace où des différences profondes ne s’effacent pas, mais coexistent pour produire du collectif. En portant cette parole, le vice-champion olympique rappelle aussi pourquoi les Bleus occupent une place à part dans l’imaginaire français : parce qu’ils racontent, à leur manière, une certaine idée du vivre-ensemble. Et voilà son souhait de ramener un peu d’humain exaucé.

Que Rayan Cherki soit titulaire ou non face au Sénégal, son importance semble déjà ailleurs. Dans son football, évidemment, mais aussi dans l’élan qu’il dégage. Son naturel est contagieux (la récente séquence « On n’est pas très beaux, mais on sent bon » procure déjà plus d’un sourire), son culot aussi. Symbole d’un vestiaire pluriel, chouchou grandissant du public, ce féru de vidéos de foot rappelle une évidence parfois oubliée : on peut aussi aimer un joueur simplement parce qu’il procure du plaisir. Et avec lui, le plaisir semble rarement négociable.

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