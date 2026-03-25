Rayan Cherki, plus brésilien que tous les Brésiliens

La France et le Brésil se retrouvent jeudi soir pour la première fois depuis onze ans jour pour jour. À l’époque, les Bleus de Karim Benzema avaient dû s’incliner, balayés par la furia auriverde au Stade de France (1-3). La Seleção a cependant perdu de sa superbe depuis : sortie en quarts de la Coupe du monde face à la Belgique en 2018 et la Croatie en 2022, élimination dès les quarts de finale de la Copa América 2024 en gagnant un seul de ses quatre matchs… Pas glorieux. Le Brésil a disputé 18 rencontres de qualification pour la Coupe du monde et a marqué deux buts dans le même match… seulement cinq fois. Le Brésil champagne est en voie de disparition, si bien que le plus brésilien des joueurs qui foulera la pelouse de Foxborough jeudi sera certainement Rayan Cherki.

The greatest showman

La faute n’incombe pas forcément à Carlo Ancelotti, en poste depuis seulement dix mois, mais le Brésil a perdu en imprévisibilité. La qualité technique demeure avec des garçons comme Endrick, Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius, voire Neymar, qui reviendra peut-être cet été. La star du Real Madrid sort du lot, bien sûr. Pour autant, la Seleção semble avoir perdu un peu de cette créativité qui faisait son charme unique. La flamme, elle, est plus vive que jamais dans les pieds de Rayan Cherki. Le numéro 10 de Manchester City l’a encore montré dimanche à Wembley en réalisant un contrôle de la poitrine et un enchaînement de trois jongles, avec un niveau déconcertant de relâchement et de nonchalance. Ça n’a pas plu à Gary Neville, qui a trouvé le Français « un peu arrogant ». Typiquement le commentaire d’un Anglais, bercé dans la culture du kick and rush.

Heureusement, d’autres ont encore la vision, comme Ruud Gullit, qui a récemment rappelé l’importance des joueurs qui ajoutent du sel. « Où sont passés les joueurs qui dribblent ? Où sont passés les joueurs qui ont du cran ? Tout le monde ne fait que passer, passer, passer, et encore passer », déplorait le Néerlandais sur la chaîne Ziggo Sport. Cherki, lui, sort du moule dans lequel beaucoup de Brésiliens ont fini par se fondre.

Le ballon, « comme mon chat »

Le milieu offensif aux quatre sélections apporte une dose de fantaisie dans un foot de plus en plus tourné vers la puissance et les muscles. En sortant un coup du foulard de son chapeau contre Sunderland en décembre, Cherki avait déjà marqué les esprits et les amateurs de style. L’artiste revendique d’ailleurs une relation à part avec le ballon, presque fusionnelle. « Je ne peux pas faire de mal au ballon. Ce sont des choses, peut-être que vous, vous ne les ressentez pas, mais moi, je peux voir dans certains touchers de balle que le ballon, il n’apprécie pas. Moi, je veux qu’il apprécie », confiait-il à France Football. « C’est comme mon chat. Le chat, il ne va pas venir vers toi s’il ne t’apprécie pas, s’il n’apprécie pas comment tu le caresses. Le ballon, c’est la même chose. Quand je l’ai dans les pieds, je veux qu’on se dise : “Comment il a fait ? Comment il a vu ?” » Les défenseurs brésiliens auront intérêt à ne pas quitter le ballon des yeux. D’autant plus que ce ne serait pas la première fois que le meilleur manieur de balle d’un France-Brésil ne joue pas en jaune.

Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie