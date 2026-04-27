La prédiction d’Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais Emmanuel Grégoire a quand même déjà fixé un prix. Le nouveau maire de Paris a fait de nouvelles confidences au sujet de l’avenir du PSG au Parc des Princes et selon lui, les champions d’Europe ne vont finalement peut-être pas du tout rejoindre Massy ou Poissy.

Jusqu’à un milliard d’euros ?

« Je dirais qu’il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc des Princes », a prédit l’homme politique au micro de Rothen s’enflamme sur RMC lundi soir, tout en affirmant qu’il ne vendrait pas l’enceinte « à n’importe quelle condition ». Emmanuel Grégoire n’a en tout cas jamais caché son avis de vendre le Parc au PSG depuis sa campagne municipale et avait renoué le contact devenu inexistant entre Nasser al-Khelaïfi et Anne Hidalgo.

« On a d’abord rétabli le dialogue. Je ne vais pas vous dire comment se passent les discussions dans le détail, par courtoisie et respect pour l’actionnaire. Je veux simplement faire passer un message de confiance. On est reparti sur des bases très solides de discussion », a-t-il assuré.

Concernant le prix que la mairie de Paris demanderait pour céder le Parc des Princes aux dirigeants qataris, l’édile s’est contenté de l’évaluer « entre zéro et un milliard d’euros », comme il l’avait déjà précisé à So Foot.

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