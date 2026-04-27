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Le Corinthians retire le siège d’un auteur d’insultes racistes

TC
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Le Corinthians retire le siège d&rsquo;un auteur d&rsquo;insultes racistes

Action, réaction. Alors qu’un joueur de Palmeiras avait reçu des insultes racistes de la part d’un supporter du Corinthians lors du déplacement des Verts et Blancs, le club où évolue Jesse Lingard a pris la décision de supprimer définitivement la place du coupable. Une décision forte qui traduit un message important : « Ici, le racisme n’a pas sa place. Et tu ne le feras jamais. »

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Un QR code pour dénoncer le racisme

Le geste est aussi symbolique qu’engagé : « Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. » À la place du siège laissé vacant, le club de São Paulo a installé un QR code permettant de dénoncer toute action de ce type dans la Neo Chemistry Arena. Le QR code est également disponible tout autour du stade et dans les travées de l’enceinte.

Mince, encore un club où ne pourra pas jouer Prestianni.

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TC

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