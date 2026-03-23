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Mais que pouvait bien faire Memphis Depay avec son téléphone en plein match ?

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Mais que pouvait bien faire Memphis Depay avec son téléphone en plein match ?

Quand d’autres y fumentMemphis Depay, lui, s’est fait rappeler à l’ordre pour avoir utilisé son téléphone sur le banc de touche. Sorti à cause d’une gêne à la cuisse droite à la 22e minute du match du Corinthians face à Flamengo (1-1), le Néerlandais s’est douché, puis est revenu sur le banc pour soutenir ses coéquipiers.

En deuxième période, il a été surpris en train d’utiliser son téléphone, ce qui est interdit par le règlement. Deux membres du staff sont vite apparus pour lui ordonner de le remettre dans sa poche. On pensait justement qu’il ne pouvait plus rien y mettre

Une excuse pour tout

Après le match, le joueur s’est justifié sur X. « Pour être clair, mon moment avec le téléphone était purement pour communiquer avec le staff médical des Pays-Bas », se justifie-t-il. Et surtout pas pour checker le score d’Aulas à Lyon« Je suis sorti pour montrer mon soutien à mon équipe alors que j’aurais pu rester dans les vestiaires soigner ma blessure. Je suis également déçu du résultat du match », termine l’ancien Lyonnais.

Heureusement, on lui a pris son téléphone avant qu’il ne voie la victoire des Verts.

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