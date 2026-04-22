Jesse Lingard régale enfin au Brésil

Le compteur est débloqué. Arrivé au Corinthians en mars dernier, Jesse Lingard a inscrit son premier but sous les couleurs du club paulista, ce mardi soir. Le milieu de terrain anglais a permis à son équipe de s’imposer sur le terrain de Barra (0-1), formation de troisième division brésilienne, pour son entrée en lice en Coupe du Brésil, à la suite d’une reprise de volée dans la surface de réparation. Le Corinthians prend une bonne option pour la qualification au tour suivant, avant le match retour prévu le 15 mai.

O primeiro gol de Lingard pelo Corinthians. Barra 0x1 Corinthians. 🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/Z7MPyg1Kbg — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 22, 2026

Des débuts sur la pointe des pieds

Lingard a connu sa deuxième titularisation seulement depuis son transfert au Brésil. Le joueur de 33 ans cumule un total de 211 minutes jouées en 7 rencontres. Une huitième apparition est prévue face au Vasco De Gama de Thiago Mendes, lors du match de championnat dimanche soir (21 heures).

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