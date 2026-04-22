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Jesse Lingard régale enfin au Brésil

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Jesse Lingard régale enfin au Brésil

Le compteur est débloqué. Arrivé au Corinthians en mars dernier, Jesse Lingard a inscrit son premier but sous les couleurs du club paulista, ce mardi soir. Le milieu de terrain anglais a permis à son équipe de s’imposer sur le terrain de Barra (0-1), formation de troisième division brésilienne, pour son entrée en lice en Coupe du Brésil, à la suite d’une reprise de volée dans la surface de réparation. Le Corinthians prend une bonne option pour la qualification au tour suivant, avant le match retour prévu le 15 mai.

Des débuts sur la pointe des pieds

Lingard a connu sa deuxième titularisation seulement depuis son transfert au Brésil. Le joueur de 33 ans cumule un total de 211 minutes jouées en 7 rencontres. Une huitième apparition est prévue face au Vasco De Gama de Thiago Mendes, lors du match de championnat dimanche soir (21 heures).

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