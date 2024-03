Jesse Lingard provoque un record d’affluence en Corée du Sud

Le prodige anglais va-t-il enfin se révéler ?

Depuis le 8 février, Jesse Lingard est un joueur FC Séoul. L’espoir déchu du football anglais était sans club depuis l’été dernier après un échec à Nottingham Forest. L’ancien Mancunien a pu disputer son premier match avec son nouveau club ce dimanche. Pour l’occasion, 51 670 ont pris place pour assister au début de la recrue star, soit un record d’affluence pour le championnat coréen, la K-League.

Une « Lingard zone » avait même été ouverte à l’occasion devant le stade afin de vendre des goodies à l’effigie du joueur. Avant le match, son club lui avait préparé une vidéo en son honneur. Entré à la 30e minute de jeu dans le derby de Gyeongin, l’international anglais n’a pas renversé le match, les deux équipes ayant dû se contenter du nul.

JESSE LINGARD attracted a K League-record attendance of 51,670 fans for his FC Seoul home debut. 🇰🇷

A makeshift shop needed to be set up to sell Lingard merchandise, before J-Lingz played 60 minutes off the bench in 0-0 draw. The K League Lionel Messi. 😜 pic.twitter.com/GceU8oKPua

— Men in Blazers (@MenInBlazers) March 10, 2024