Jesse Lingard sur le point de signer… en Corée du Sud

De flop dans son pays à véritable star à l’autre bout du monde ?

Sans club depuis le 1er juillet dernier, Jesse Lingard a trouvé un point de chute pour le moins exotique. L’ancien international anglais va signer librement au FC Séoul, septième du dernier championnat sud-coréen. Le joueur de 31 ans a été accueilli ce lundi matin par une foule de fans à l’aéroport d’Incheon. Sa visite médicale et les derniers détails de l’opération doivent encore être finalisés.

Jesse Lingard had arrived to South Korea with a lot of fans waiting for him at Incheon airport.

The transfer is not 100% confirmed yet, however, if all goes as scheduled, he will have medical test on 6th, and once sign the contract, will join FC Seoul squad right away. pic.twitter.com/Zd4h7Nq96x

— Sungmo Lee (@Sungmo_Lee) February 5, 2024