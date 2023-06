Jesse Lingard : « L’Arabie Saoudite fait de grandes choses »

The place to be.

Interrogé par Sky Sports sur des rumeurs de transferts au Moyen-Orient, Jesse Lingard n’a pas complètement démenti. « Je n’ai jamais écarté aucune équipe, aucun club. Pour moi, il s’agit de choisir la bonne équipe, celle qui sera la bonne pour moi, a–t-il assuré. Je veux juste jouer au football à la fin de la journée, que le projet me convienne, que l’équipe soit bonne et aille dans la bonne direction. J’ai toujours faim, je travaille dur et je serai prêt quand on fera appel à moi »

Au vu des nombreux départs de joueurs européens vers l’Arabie saoudite, Jesse Lingard a poursuivi en parlant des projets ambitieux en cours dans cette région du monde : « L’Arabie saoudite fait de grandes choses. Au cours de l’année ou des deux années à venir, ce sera l’un des endroits les plus prisés. Je ne suis pas vraiment surpris que de grands noms s’y installent. C’est une destination que je vais évidemment envisager, que je n’ai pas exclu », a-t-il déclaré. À 30 ans, l’international anglais (32 sélections), passé par Manchester United, n’a fait qu’une vingtaine d’apparitions avec Nottingham Forrest, lors de cette saison 2022-2023 minée par les blessures et les problèmes extra-sportifs.

D’habitude, c’est l’Arabie Saoudite qui vient chercher les joueurs.

