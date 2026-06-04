Nice remporte un drôle de titre de champion, le PSG au pied du podium

Quelle réussite, cette saison de l’OGC Nice ! La LFP a dévoilé ce jeudi le classement des pelouses de Ligue 1. Et grosse surprise, ce sont les trois dernières équipes du championnat sur le plan sportif qui ont reçu la meilleure note. L’OGC Nice domine ainsi ce classement avec une moyenne de 18,42 devant Metz (18,22) et… Nantes (18,19). Avec 18,12 de moyenne générale, le PSG se contente de la quatrième place de la classe.

L'@ogcnice et l'@asnlofficiel remportent respectivement le Championnat des Pelouses BKT 2025/2026 de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT.🏆 Dans l'élite, jamais la moyenne générale n'avait été aussi haute depuis la création du Championnat des Pelouses (17,82), tandis qu'aucun… pic.twitter.com/V0pHxUINVm — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 4, 2026

Lille, Rennes et Le Havre mauvais élèves

Tout en bas du classement, on retrouve Lille (17,05), le Stade rennais (17) et Le Havre (16,82). Un classement également établi en Ligue 2, où le pelouse de Marcel-Picot à Nancy repart avec les honneurs, loin devant les champs de patate de Pau et Bastia.

Comme quoi, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

Florian Maurice n’est plus le directeur sportif des Aiglons