S’abonner au mag
  • International
  • Angola

L'Angola tente d'attirer un international français

OC
7 Réactions
L'Angola tente d'attirer un international français

Un nouveau fan de Mabululu ? De visite en Angola pour les vacances, Castello Lukeba attise les convoitises de la sélection nationale. Le vice-président de la fédération angolaise de football (FAF) a confirmé que les Palancas Negras ont approché le défenseur de Leipzig pour tenter de le convaincre d’évoluer sous leurs couleurs en sélection. « Nous essayons de le convaincre d’accepter notre projet. Nous avons eu une conversation avec lui », a ainsi annoncé Carlos Alonso au média angolais Bola em Campo.

Lukeba attend toujours la France

L’affaire est loin d’être simple pour la FAF, puisque Lukeba « croit toujours pouvoir jouer pour la France » comme l’exprime lui-même Carlos Alonso. Avec une seule sélection au compteur qui remonte au 17 octobre 2023 et trois petites minutes en amical contre l’Écosse, Lukeba attend probablement de voir si le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France lui offrira une chance.

Rappelons que le défenseur de Leipzig peut changer de nationalité sportive puisqu’il rentre dans les critères, à savoir : avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé et que trois ans se soient écoulés depuis, ne pas avoir disputé plus de trois matchs, et ne pas avoir disputé de match en phase finale. Avec deux parents d’origine angolaise, Lukeba pourrait ainsi devenir un joueur d’Aliou Cissé d’ici peu.

Quoi qu’il arrive, ça devrait leur coûter moins cher que de ramener Messi.

Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.