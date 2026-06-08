L'Angola tente d'attirer un international français

Un nouveau fan de Mabululu ? De visite en Angola pour les vacances, Castello Lukeba attise les convoitises de la sélection nationale. Le vice-président de la fédération angolaise de football (FAF) a confirmé que les Palancas Negras ont approché le défenseur de Leipzig pour tenter de le convaincre d’évoluer sous leurs couleurs en sélection. « Nous essayons de le convaincre d’accepter notre projet. Nous avons eu une conversation avec lui », a ainsi annoncé Carlos Alonso au média angolais Bola em Campo.

📸 Castello Lukeba Jr est actuellement en vacance en Angola ! 🇦🇴 Il a en a profité pour faire des dons à une association tout en portant un jolie maillot que nous connaissons si bien 👀 pic.twitter.com/pKyE0clhDB — Palancas Negras 🇦🇴 (@_PalancasNegras) June 8, 2026

Lukeba attend toujours la France

L’affaire est loin d’être simple pour la FAF, puisque Lukeba « croit toujours pouvoir jouer pour la France » comme l’exprime lui-même Carlos Alonso. Avec une seule sélection au compteur qui remonte au 17 octobre 2023 et trois petites minutes en amical contre l’Écosse, Lukeba attend probablement de voir si le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France lui offrira une chance.

Rappelons que le défenseur de Leipzig peut changer de nationalité sportive puisqu’il rentre dans les critères, à savoir : avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé et que trois ans se soient écoulés depuis, ne pas avoir disputé plus de trois matchs, et ne pas avoir disputé de match en phase finale. Avec deux parents d’origine angolaise, Lukeba pourrait ainsi devenir un joueur d’Aliou Cissé d’ici peu.

Quoi qu’il arrive, ça devrait leur coûter moins cher que de ramener Messi.

Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection