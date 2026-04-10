Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection

Les vacances, c’est pour plus tard. À peine libéré de son contrat avec la Libye depuis mercredi, Aliou Cissé s’engage déjà avec la sélection angolaise. Le Sénégalais de 50 ans a signé un contrat de quatre ans et succède au Français Patrice Beaumelle.

Objectif 2027

Le champion de la CAN 2021 avec les Lions de la Teranga quitte la Libye avec un bilan mitigé : trois victoires en seulement dix matchs. À la tête des Palancas Negras, l’objectif est simple et déjà fixé, décrocher un ticket pour la CAN 2027.

Une mission qui tombe à pic pour une nation en pleine progression sur la scène africaine. L’Angola avait notamment atteint les quarts de finale en 2023, mais au Maroc l’aventure s’était terminée en phase de poules pour la nouvelle sélection d’Aliou Cissé.

Cissé sans escale.

L’Angola qualifiée en huitièmes si et seulement si...